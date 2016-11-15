Российские туристы сбегают от холодов в Азию

В большинстве азиатских стран, вошедших в топ, лучший сезон для отдыха совпадает со временем, когда в России не самая приятная погода

Период с декабря по март – любимое время россиян для отдыха в жарких странах, в частности, в Азии. Так, согласно данным международного туристического метапоиска momondo, в топ-10 самых популярных направлений на эту зиму среди российских путешественников 7 позиций заняли города азиатских стран.

На первом и втором месте, как и в прошлом году, – самые популярные туристические направления в Таиланде – Бангкок и Пхукет. Причем относительно прошлого года спрос на них вырос на 8% и 10% соответственно. Зима – лучшее время для отдыха в Таиланде: с декабря по март там не бывает дождей и в то же время не слишком жарко.

В топ-10 также вошли Гоа (Индия) и Хошимин (Вьетнам), популярность которых выросла на 16% и 8% соответственно. Россияне едут сюда, как и в Таиланд, за хорошей погодой и низкими ценами.

К сожалению, побег от суровой российской зимы к солнечным пляжам Азии требует долгого перелета. Прямые рейсы в самые популярные места занимают, по меньшей мере, 8-9 часов, а до некоторых из них придется добираться минимум с одной пересадкой. У многих такие перелеты и сильная смена часовых поясов вызывают джетлаг (от англ. «jet» — «реактивный самолёт» и «lag» — «запаздывание») – следствие расхождения режима, к которому привык человек, с часовым поясом нового места. Он характеризуется нарушением сна, усталостью, головными болями. Чтобы отдых не был подпорчен несколькими днями плохого самочувствия в начале и конце отпуска, специалисты momondo рассказали о самых действенных способах обезопасить организм от джетлага.

Во-первых, к долгому перелету лучше готовиться заранее и, если есть возможность, за несколько дней до вылета начать перестраиваться на другой часовой пояс. Так, в случае с азиатскими направлениями, стоит в течение нескольких дней ложиться спать на час-два раньше обычного. Если же лететь предстоит на запад, то наоборот: нужно привыкать к более позднему сну. Так организм привыкнет к режиму, который его ожидает на новом месте.

Следующее, что нужно сделать, – настроиться на другой часовой пояс психологически: сразу после посадки в самолет перевести часы на новое время. Если прилет состоится рано утром по местному времени, то сон в самолете поспособствует хорошему самочувствию и настроению в первый же день отдыха.

Перед посадкой в самолет не следует объедаться и с особенной осторожностью нужно относиться к алкоголю и тонизирующим напиткам. Злоупотребление ими точно не поспособствует хорошему самочувствию. Однако перед полетом и во время него следует пить много воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме. Также во время долгого перелета полезно размяться и пройтись по салону.

По прилету лучше всего поможет взбодриться душ. Если есть возможность, то лучше сразу отправиться на пляж. К слову, солнечные ванны тоже помогают стабилизировать биологические часы и перестроиться на новый режим. А вот дневной сон, наоборот, замедлит привыкание к другому часовому поясу. Лучше постараться прободрствовать до вечера и только тогда отправиться спать.

Во время смены часовых поясов с большим сдвигом нужно особенно внимательно прислушиваться к своему организму. Также следует помнить о том, что плохое самочувствие после долгого перелета может быть связано не только с джетлагом, но, например, с перепадом давления, недостатком влаги в организме или сухим воздухом в салоне.

«В большинстве азиатских стран, вошедших в топ, лучший сезон для отдыха совпадает со временем, когда в России не самая приятная погода. Кроме этого, страны Южной и Юго-Восточной Азии привлекают российских туристов низкими ценами на проживание и развлечения. Во многие из них не нужна виза для краткосрочного пребывания, – это еще один фактор, склоняющий путешественников из России к долгому перелету. Согласно данным momondo «Визы», разрешение на въезд гражданам РФ нужно оформлять только в Индию, Шри-Ланку и Индонезию – по прибытии в аэропорт или онлайн», – комментирует Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo в России.