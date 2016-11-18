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День Эрмитажа станет официальным праздником Петербурга с 2017 года

10:16 18.11.2016
Фото Dezidor с сайта wikimedia.org
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День Эрмитажа, который ежегодно отмечается 7 декабря, с 2017 года станет официальным праздником Санкт-Петербурга, сообщает «Росбалт» со ссылкой на заявление директора музея Михаила Пиотровского, которое он сделал на первом заседании Общественного совета при комитете по туризму.

Официальное празднование Дня Эрмитажа подразумевает организацию целого ряда музейных и общегородских событий. Кроме того, по словам Пиотровского, будет сформирована годовая программа мероприятий, проводимых на Дворцовой площади. В документе пропишут, какие праздники, фестивали и световые шоу будут проходить на главной площади Северной столицы весь год.

Директор музея ожидает, что придание Дню Эрмитажа официального статуса привлечет в город дополнительных туристов. Опыт прошлых лет показывает, что 7 декабря на Дворцовой площади выстраиваются очереди.

При этом Михаил Пиотровский подчеркнул, что есть определенный тип туриста, которого бы хотели видеть в музее.

«Есть тенденция к тому, что турист становится демократичным. Нам таких не надо. Нам нужен разбирающийся турист, который придет к нам не для галочки, который будет воспринимать музей как особую вещь. Да полов будет стопчено меньше», — добавил Пиотровский.

Эрмитаж празднует День рождения 7 декабря, в день Святой Екатерины. Музей ведет свою летопись с 1764 года. День Эрмитажа является дополнительным днем бесплатного посещения музея.
 

Темы: Санкт-Петербург, Музеи в России, Праздничные дни и памятные даты в России, Путешествия по России
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Комментарии читателей
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18.11.2016, 11:44
slavin

Пиотровский против "демократичного туриста", зато - за демократичного художника, которого привлекает всякое непотребство. Музей Эрмитаж Пиотровский воспринимает как собственную вотчину, прямо по-царски - и эта хозяйская нота в его разглагольствованиях отвратительна.
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