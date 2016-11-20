Спрос на услуги турфирм вырос впервые за два года. Таковы результаты исследования Высшей школы экономики. Положительную динамику обеспечил спрос на внутренние путешествия.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала профессор Института отраслевого менеджмента Академии народного хозяйства Галина Дехтярь: «Люди понимают, что безопасность, ясность и контроль присутствуют в том случае, если идет обращение к туроператору за организацией тура. Это абсолютно правильно».

Профессор отметила, что россияне предпочитают организовывать туристические поездки через агентов.

«В случае невозможности оказания услуг организация «Турпомощь» предпримет меры по вывозу туристов из страны пребывания. Если мы говорим о внутреннем туризме, то люди также предпочитают, чтобы все было организовано. При пересчете заказа авиабилетов и такси для доставки себя в гостиницу, люди начали понимать, что делать это самим выходит дороже, чем через турфирму», — добваил Дехтярь.

