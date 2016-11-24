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МВД России собралось снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев

14:41 24.11.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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МВД планирует проводить с начала 2017 года дактилоскопию всех иностранцев, въезжающих на территорию РФ. Об этом заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой, сообщает ТАСС.

Коллеги из других стран, по словам замминистра внутренних дел, с пониманием отнеслись к этой мере.

Конкретные сроки введения обязательной дактилоскопии иностранцев Горовой не назвал, добавив лишь, что «мы должны в спокойном режиме провести эту работу».

«МВД выступает инициатором по проведению с начала следующего года дактилоскопии всем иностранным гражданам, которые приезжают на территорию РФ», — сказал Горовой.

По действующему российском законодательству отпечатки пальцев должны сдавать иностранцы, получившие разрешение на временное проживание, а также претендующие на статус беженца. Кроме того, проводится обязательная дактилоскопия иностранцев, подлежащих депортации из РФ, а также граждан других стран, чье пребывание в России признано незаконным.

Представители властей РФ ранее заявляли о возможности введения обязательной сдачи отпечатков пальцев для всех иностранцев, въезжающих в РФ. В частности, о таких планах сообщалось после того, как осенью 2015 года страны, входящие в Шенгенское соглашение, стали собирать отпечатки пальцев у подающих на все категории виз россиян.

Составители рейтингов популярности стран среди туристов неоднократно отмечали, что сложная процедура получения российской визы негативно сказывается на числе приезжающих в страну иностранцев.

Темы: Россия, Новости туризма и туристической отрасли, МВД России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2016, 21:05
1

Это нормальная общемировая практика. Почему только сейчас додумались?
24.11.2016, 19:53
хохол

А отпечатки пальцев выезжающих россиян? Уже вроде бы и выездные визы собираются вводить.
24.11.2016, 19:38
ху

не трепись Иностранцы въезжают в США без сдачи отпечатков пальцев Ко мне не раз приезжали друзья и родственники в тч -и из России и никто отпечатков не сдавал
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