Успеть всё: составные маршруты на европейское Рождество

Доступные по ценам авиабилеты можно отыскать практически всегда, даже в высокий сезон и праздники, если не «делать ставку» только на один маршрут

В отпускных поездках так хочется увидеть больше интересных мест, попробовать больше вкусных блюд и испытать больше приятных эмоций. Только денег при этом хочется потратить меньше. В помощь путешественникам международный туристический метапоиск momondo рассказывает о доступных составных маршрутах на время рождественских ярмарок, когда каждый европейский город становится по-своему сказочным.

Венская рождественская ярмарка. Фото с сайта ratgeberzentrale.de

Рождество с баварским и итальянским колоритом

Москва – Мюнхен – Милан – Москва

Баварский Мюнхен под Рождество превращается в волшебный город со множеством лампочек и игрушек, свечей и веточек пихты, которыми принято украшать жилища. В сердце города – на Мариенплатц – в это время открывается огромная красочная ярмарка с 26-метровой елкой. Второй рождественский базар можно найти у Китайской башни, где каждый желающий может прокатиться на карусели или в карете по заснеженному Английскому саду. Чтобы окончательно почувствовать себя героем сказки, можно отправиться в знаменитый «Лебединый замок» – Нойшванштайн, который в отличие от многих других дворцов работает и зимой (10:0–16:00, кроме24-25, 31 декабря и 1 января).

Полюбовавшись на баварские праздничные улицы, можно устремиться в самый модный итальянский город – Милан. Здесь тоже подготовлена праздничная иллюминация, также на улицах вас встретят дзампоньяры, которые играют на музыкальных инструментах, поют и устраивают мини-спектакли. А в городском саду Indro Montanelli вы найдете, рождественских базао, дом местного Санта Клауса (Баббо Натале) и ледовый каток. Кстати, на миланских ярмарках под пряный глинтвейн стоит отведать и традиционный пирог с добавление цукатов, орехов и сухофруктов – панеттоне.

Авиабилеты по составному маршруту Москва-Мюнхен, Милан-Москва в районе 21-28 декабря стоят от 11,1 тыс. руб. (российский лоукостер как раз в конце декабря предлагает бюджетные прямые перелеты в эти города). От Мюнхена до Милана идут поезда (примерно от 3 тыс. руб.) и автобусы (примерно от 2 тыс. руб.). Или же можно включить в составной маршрут рейс из Мюнхена в Милан, тогда все три перелета обойдутся от 16,8 тыс. руб.

Поездка для гурманов по Венгрии, Австрии и Чехии

Москва – Будапешт – Вена – Прага – Будапешт – Москва

Один из самых бюджетных вариантов для поездок в Европу – Будапешт. Особенно он порадует любителей вкусно поесть: порции в этом городе огромные, а цены доступные. И, конечно, как и во всей Европе под Рождество тут невероятно красиво.

Продолжить гастрономическое исследование можно в Вене, которая заслужила мировую славу благодаря своим десертам. Всем, кто неравнодушен к сладкому, стоит отведать шоколадный торт захер, нежный яблочный штрудель и знаменитые вафли. В дополнение подается мороженое или сливки – на выбор. Если вы предпочитаете что-то более существенное – к вашим услугам аппетитный венский шницель, сочные колбаски, поджаренные ребрышки и многое другое. Если больше интересует духовная пища, то и тут один из древнейших городов не разочарует: в нем более 80 музеев, оригинальный Дом Хундертвассера, дворцы и, естественно, опера.

Если хочется еще больше впечатлений, вас ожидает «игрушечная» Прага с романтичными мостами, остроносыми шпилями и готическими зданиями. Здесь стоит уделить время не только рождественской ярмарке с вкусными кнедликами, трдельниками и чешским пивом, но и долгим прогулкам. Можно также посетить музеи, посвященные знаменитым персонам – Моцарту, Альфонсу Мухе и Кафке.

Перелет «туда-обратно» из Москвы в Будапешт на человека в период 22-28 декабря стоит в районе 10,6 тыс. руб. Далее можно доехать на автобусе: от Будапешта до Вены – от 1350 руб., от Вены до Праги – от 1300 руб., от Праги до Будапешта – от 1860 тыс. руб. Также можно предусмотреть другой вариант возвращения, тогда авиабилеты на такой составной маршрут из Москвы в Будапешт, из Праги в Москву стоят от 15,3 тыс. руб.

Философское путешествие по Кёнигсбергу и Польше

Москва – Калининград – Гданьск или Варшава – Калининград – Москва

Для путешествия в Европу не обязательно выбирать прямой маршрут, можно воспользоваться самыми западными «воротами» России. Тем более что бывший Кёнигсберг сам по себе прекрасен в любое время года. В Калининграде приятно прогуляться по небольшим улочкам, так напоминающим европейские, посетить этнографический и ремесленный центр – Рыбную деревню – и остров Канта. Также стоит заглянуть в необычные музеи этого города – янтаря и Мирового океана.

А на католическое Рождество – 25 декабря – можно отправиться в Польшу, допустив, в Гданьск или Варшаву, и окунуться в многообразие местных традиций. По одному из обычаев, поляки на праздник всегда готовы к гостям – они специально ставят лишнюю тарелку на стол для неожиданных визитеров. Еще тут принято размещать под елками маленьких гномов в красных колпачках. Их в изобилии можно найти на рождественских ярмарках, где также стоит обратить внимание на кружева гуральских мастериц и национальные блюда, например, суп журек и горячее пиво. А впитав праздничное настроение Европы, можно снова вернуться на Родину – как раз к Новому году.

Такое разнообразное путешествие позволит получить не только массу эмоций, но и сэкономить. Ведь перелет на человека из Москвы в Гданьск и обратно 23-28 декабря стоит от 21,6 тыс. руб., в Варшаву – от 12,8 тыс. руб. А рейс до Калининграда и обратно обойдется от 7,7 тыс. руб. Оттуда можно отправиться в Польшу на автобусе: билет в обе стороны до Гданьска стоит всего 900 руб., до Варшавы – 1,8–2 тыс. руб.

«Доступные по ценам авиабилеты можно отыскать практически всегда, даже в высокий сезон и праздники, если не «делать ставку» только на один маршрут. Например, можно посмотреть, какие города находятся поблизости от выбранного места и нет ли туда перелетов лоукостеров или вариантов по акции», – комментирует представитель международного туристического метапоиска momondo в России Ирина Рябовол.