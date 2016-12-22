Власти Москвы объявили об усилении мер безопасности на новогодние праздники

Власти Москвы вслед за другими европейскими столицами объявили об усилении мер безопасности на новогодние праздники. В том числе, учитывая последнее трагическое происшествие в Берлине , полиция Москвы будет перекрывать крупные дорожные развязки большегрузными автомобилями в период проведения массовых новогодних гуляний, сообщает АТОР.

По словам начальника ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктора Коваленко, в Госавтоинспекции «понимают и видят те события, которые происходят в мире, в том числе, с применением большегрузного транспорта». В связи этим столичные власти в период праздников будут физически перекрывать большегрузами крупные развязки для предотвращения попыток въезда грузовиков в толпу.

Беспрецедентные меры безопасности предпринимаются и во Франции, где в июле этого года в Ницце произошел схожий по сценарию с берлинским террористический акт. МВД Франции объявило об укреплении мер безопасности на рождественских рынках по всей стране. В частности, в Ницце вход на рождественский рынок контролируется металлодетекторами, а само пространство защищено от возможного вторжения транспортных средств металлическим забором высотой 2,5 метра.

Под особым вниманием находится рождественский рынок на Елисейских полях, который ежегодно посещают не менее 16 миллионов человек. В дополнение к металлическим барьерам и металлоискателям на входе, по всему периметру торговой зоны установлены бетонные блоки, препятствующие проникновению транспортных средств. По всей территории рынка курсируют наряды полицейских и военных, работают камеры видеонаблюдения. Не менее строгие меры безопасности в Страсбурге, где оборудовано 15 КПП для прохода на рождественский базар в центре города. Более того, на эту территорию введен запрет на въезд любых автомобилей с 11 до 20 часов.

В столице Венгрии по решению МВД страны введены бронетранспортеры, которые заняли позиции у самых ключевых мест Будапешта: возле крупных торговых центров, министерств и ведомств, а также главного рождественского базара на площади Вёрёшмарти. На усиление полицейских подразделений были направлены сотрудники антитеррористического центра Венгрии, которые в полном обмундировании и с автоматами патрулируют городские улицы.

В Лондоне также заявили о пересмотре плана обеспечения безопасности на массовых мероприятиях в праздники. По данным британских СМИ, в МВД страны не исключают угрозы использования грузовых автомобилей в местах скопления людей, в связи с чем будут принимать «адекватные меры».

Об увеличении количества полицейских на рождественских базарах, на центральных площадях и улицах своих столиц объявили и власти Чехии, Норвегии, Финляндии и Дании.

Кроме того, повысить уровень безопасности решили в Нью-Йорке: там на рождественские ярмарки и в места массового скопления людей будут направлены группы вооруженных полицейских.