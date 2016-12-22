Госдума приняла законопроект об организации безопасного детского отдыха

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект об организации детского отдыха в стране, приоритетной задачей которого является обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.

Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации. Документ уточняет и разграничивает полномочия и сферы ответственности за отдых детей и его безопасность федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, передает РИА Новости.

Законопроект предусматривает обязательные единые требования, которые должны выполнять организации отдыха и оздоровления детей вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, устанавливает общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми. Также предлагается создать федеральный реестр сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления. Порядок его формирования и ведения устанавливается правительством РФ.

Кроме того, указывается на необходимость предусмотреть возможность предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в организации отдыха, включая оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Законопроект устанавливает обязанность туроператоров, турагентов и организаций экскурсионного обслуживания соблюдать установленные требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения несовершеннолетними и порядку уведомления уполномоченных органов о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

Как ранее поясняла один из авторов законопроекта, вице-спикер Совфеда Галина Карелова, основной смысл законопроекта — не ограничивая формы детского отдыха, установить четкий порядок его организации, обеспечить ответственность организаций за безопасность. Она отмечала, что законопроектом предусмотрены разработка и утверждение профессиональных стандартов, а также квалификационных требований, чтобы исключить работу с детьми неподготовленных людей.