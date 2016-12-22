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Госдума приняла законопроект об организации безопасного детского отдыха

10:00 22.12.2016
Питание в детском лагере © KM.RU
Питание в детском лагере © KM.RU
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Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект об организации детского отдыха в стране, приоритетной задачей которого является обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.

Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации. Документ уточняет и разграничивает полномочия и сферы ответственности за отдых детей и его безопасность федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, передает РИА Новости.

Законопроект предусматривает обязательные единые требования, которые должны выполнять организации отдыха и оздоровления детей вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, устанавливает общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми. Также предлагается создать федеральный реестр сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления. Порядок его формирования и ведения устанавливается правительством РФ.

Кроме того, указывается на необходимость предусмотреть возможность предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в организации отдыха, включая оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Законопроект устанавливает обязанность туроператоров, турагентов и организаций экскурсионного обслуживания соблюдать установленные требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения несовершеннолетними и порядку уведомления уполномоченных органов о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов.

Как ранее поясняла один из авторов законопроекта, вице-спикер Совфеда Галина Карелова, основной смысл законопроекта — не ограничивая формы детского отдыха, установить четкий порядок его организации, обеспечить ответственность организаций за безопасность. Она отмечала, что законопроектом предусмотрены разработка и утверждение профессиональных стандартов, а также квалификационных требований, чтобы исключить работу с детьми неподготовленных людей.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Детский отдых, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 17:41
Гость: Микс

Только ю без фанатизму, а то уже студентке или матери инженеру невозможно будет стать воспитательней в пионерлагере летом, т.к. видите ли нет профильного педагогического образования.
22.12.2016, 14:50
Гость: Евгений В

А разве нужен был такой закон? По моему это уже какой то властный дебилизм наступил в РФ. Все чаще приходит мысль, а может нами правят психически не нормальные? Иначе просто трудно объяснить многие события и высказывания представителей власти, вместе с дублирующими их СМИ.
22.12.2016, 11:10
Гость: На всякий случай

первым пунктом будет "Напитки и продукты, содержащие слово "боярышник" в своем названии, внутрь не употреблять!". Ну это чтобы уж наверняка деткам ничего не угрожало.
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