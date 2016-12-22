Первое казино на Красной Поляне откроется в январе

Комплекс "Сочи Казино и Курорт" торжественно откроется в игорной зоне "Красная Поляна" 5 января 2017 года, сообщает "Интерфакс".

"Сочи Казино и Курорт" - это пятизвездочный комплекс, расположившийся на территории горного курорта "Горки Город". Проект не имеет аналогов в России и включает казино, два ресторана, бар, банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал и бутики", - сообщил на презентации проекта в Москве заместитель генерального менеджера комплекса Пол Эдвардс.

Создание игорной зоны в Сочи стало возможным после подписания 10 августа 2016 года распоряжения правительства РФ о создании игорной зоны "Красная Поляна" в Сочи. Основным местом ее расположения станет всесезонный и горный курорт "Горки Город". Площадь игорной зоны составит 16,5 га.

"Сочи Казино и Курорт" единовременно способен вместить до 2 тыс. посетителей. В нем будет работать 569 автоматов и 70 игровых столов.

По словам его создателей, комплекс "Сочи Казино и Курорт" ожидает более 43 тыс. посещений в месяц. Ожидаемый размер налоговых отчислений от его работы составит 433,57 млн руб. в год.

"Такие объекты очень важны для курорта Сочи в части увеличения турпотока. Мы знаем, что внутренний туризм год за годом показывает рост, но проблема межсезонья остается. И такие объекты помогают ее решить, создают рабочие места, увеличивают доходы в консолидированный бюджет и региона, и страны, и поднимают отдых на курорте на новый уровень", - отметил советник главы Ростуризма Евгений Куделя.