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Первое казино на Красной Поляне откроется в январе

15:00 22.12.2016
Фото с rulettka.com
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Комплекс "Сочи Казино и Курорт" торжественно откроется в игорной зоне "Красная Поляна" 5 января 2017 года, сообщает "Интерфакс".

"Сочи Казино и Курорт" - это пятизвездочный комплекс, расположившийся на территории горного курорта "Горки Город". Проект не имеет аналогов в России и включает казино, два ресторана, бар, банкетный зал, театр-кабаре, конференц-зал и бутики", - сообщил на презентации проекта в Москве заместитель генерального менеджера комплекса Пол Эдвардс.

Создание игорной зоны в Сочи стало возможным после подписания 10 августа 2016 года распоряжения правительства РФ о создании игорной зоны "Красная Поляна" в Сочи. Основным местом ее расположения станет всесезонный и горный курорт "Горки Город". Площадь игорной зоны составит 16,5 га.

"Сочи Казино и Курорт" единовременно способен вместить до 2 тыс. посетителей. В нем будет работать 569 автоматов и 70 игровых столов.

По словам его создателей, комплекс "Сочи Казино и Курорт" ожидает более 43 тыс. посещений в месяц. Ожидаемый размер налоговых отчислений от его работы составит 433,57 млн руб. в год.

"Такие объекты очень важны для курорта Сочи в части увеличения турпотока. Мы знаем, что внутренний туризм год за годом показывает рост, но проблема межсезонья остается. И такие объекты помогают ее решить, создают рабочие места, увеличивают доходы в консолидированный бюджет и региона, и страны, и поднимают отдых на курорте на новый уровень", - отметил советник главы Ростуризма Евгений Куделя.

Темы: Россия, Сочи, Азартные игры, Путешествия по России, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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22.12.2016, 20:20
Евгений В

"Сочи Казино и Курорт" единовременно способен вместить до 2 тыс. посетителей. В нем будет работать 569 автоматов и 70 игровых столов.
По словам его создателей, комплекс "Сочи Казино и Курорт" ожидает более 43 тыс. посещений в месяц. Ожидаемый размер налоговых отчислений от его работы составит 433,57 млн руб. в год".
Затраты - миллиарды в долларах, а "ожидаемый" доход всего каких то деревянных 500 млн. Улюкаев взятку получил от Сечина 2 миллиона долларов, глава "Почта России" получает разовую премию в 95.000.000 рублей. Сколько же казино надо открыть что бы эту свору накормить?
Так это только ожидаемый доход, но это же не государственная а чья то частная собственность, собственники которой стараются не платить налоги, тем более под такой "ожидаемой" мощной крышей, поэтому ожидаемого, как всегда, не получится.
РФ это в плане уплаты налогов далеко не США, где не уплата налога считается одним из самых главнейших преступлений и карается не взирая на лица в соответствие их Конституции. .
22.12.2016, 19:42
Светлaна Анатольевна

Театр - кабаре? Это где певицы и писательницы? Действительно , новый уровень. Супруга премьера в курсе? Вроде из церкви не вылезает.
22.12.2016, 19:04
такс

Сколько новых высоко технологичных рабочих мест появится в Сочи
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