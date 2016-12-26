Сингапур ужесточил визовые требования к молодым туристкам

Власти Сингапура ужесточили визовые требования к туристкам в возрасте до 30-31 года.

Такое решение было принято в связи с участившимися случаями нелегальных действий молодых путешественниц на территории города-государства, сообщает Lenta.ru. Какие именно правонарушения имеются в виду, не уточняется.

От туристок теперь будут требовать информацию о программе пребывания в Сингапуре, сроках и примерном бюджете поездки. Также необходимо представить справку с места работы с указанием зарплаты и должности и заявление о предоставлении отпуска.

Если заявительница не работает, она должна будет предъявить выписку из банка о состоянии счета. В связи с ужесточившимися требованиями сроки оформления виз для данной группы граждан могут увеличиться.

Прочим категориям путешественников для въезда в Сингапур с целью отдыха потребуется анкета с фотографией, ксерокопия загранпаспорта и билет. Так нужно предоставить документ, подтверждающий бронирование отеля, либо же приглашение от гражданина страны или зарегистрированной в республике компании.

Сингапур также изменил порядок прохождения паспортного контроля. Теперь у туристов, прилетающих в республику, будут брать в аэропорту отпечатки пальцев каждый раз прежде, чем они попадут на территорию государства и прежде чем покинут ее. Нововведение касается всех путешественников старше шести лет.