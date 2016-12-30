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С 2018 года классификация гостиниц в России может стать обязательной

21:30 30.12.2016
Фото с сайта hotelexecutive.ru
Фото с сайта hotelexecutive.ru
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Правительство внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о классификации объектов туриндустрии. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В случае принятия документа, обязательная классификация гостиниц и других средств размещения с номерным фондом свыше 50 может стать обязательной с начала 2018 года. С 2020 года действие закона будет распространяться на все гостиницы и средства размещения.

Наряду с этим инициатива предусматривает привлечение к административной ответственности за предоставление услуг без свидетельства о присвоении отелю соответствующей категории.

Авторы законопроекта считают, что его принятие будет способствовать достоверному информированию туристов о категории и сервисе гостиниц, а также станет стимулом для развития конкуренции в данной сфере.

Ранее сообщалось о том, что мэрия Москвы намерена провести проверку столичных гостиниц на предмет завышения ими «звездности», а также с целью выявления «серых» отелей и хостелов. Согласно предварительным данным, в Москве действуют около сотни подобных незаконных заведений.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Новости туризма и туристической отрасли, Развитие туризма и гостиничного бизнеса, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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31.12.2016, 01:56
рке

на западе не завышают звездность понапрасну. Чем выше звездность отеля, тем больше платишь налог.
30.12.2016, 21:56
США

Конгресс рекомендовал колонии. Гостиницы можно и строить, и классифицировать. Но только не заводы, фабрики и прочие производства.
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