С 2018 года классификация гостиниц в России может стать обязательной

Правительство внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о классификации объектов туриндустрии. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В случае принятия документа, обязательная классификация гостиниц и других средств размещения с номерным фондом свыше 50 может стать обязательной с начала 2018 года. С 2020 года действие закона будет распространяться на все гостиницы и средства размещения.

Наряду с этим инициатива предусматривает привлечение к административной ответственности за предоставление услуг без свидетельства о присвоении отелю соответствующей категории.

Авторы законопроекта считают, что его принятие будет способствовать достоверному информированию туристов о категории и сервисе гостиниц, а также станет стимулом для развития конкуренции в данной сфере.

Ранее сообщалось о том, что мэрия Москвы намерена провести проверку столичных гостиниц на предмет завышения ими «звездности», а также с целью выявления «серых» отелей и хостелов. Согласно предварительным данным, в Москве действуют около сотни подобных незаконных заведений.

