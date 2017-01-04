"Китай-город построили китайцы" и другие перлы гидов-иностранцев

Подобным вздором потчуют туристов из Поднебесной гиды-иностранцы

По данным Росстата, за девять месяцев нашу страну посетило более миллиона туристов из Китая. Быстро растущий туристический поток из Поднебесной – золотая жила и яблоко раздора. По данным экспертов, в этой сфере вращается более 2,5 млрд долларов. Но в чьих карманах они оседают и какой кусок пирога достаётся бюджету, сказать трудно. Как выяснилось в ходе составления рейтинга туристической привлекательности регионов, объём налоговых поступлений от этой сферы отслеживается далеко не везде.

Квоты как способ подавить конкурента

По данным же представителей Ассоциации содействия русско-китайскому туризму, львиная доля возвращается в Китай или оказывается у недобросовестных отечественных предпринимателей. В 2000 году между нашими странами было подписано Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. В Китае за выполнение этого соглашения отвечает Министерство по туризму, у нас – Федеральное агентство по туризму, которое и формирует списки компаний, имеющих право принимать безвизовых туристов. Но работает Ростуризм с этими компаниями не напрямую, а через прокладку – некоммерческое партнёрство «Мир без границ».

Создавалось партнёрство с благими целями содействия туризму, но в реальности в какой-то момент оно стало содействовать исключительно «своим» членам, которые, когда начался туристический бум, продавали право принять ту или иную группу «чужим». Как рассказала генеральный директор санкт-петербургского тур­оператора «Бест Драйв» Кира Журавская, они добивались включения в этот список почти два года. «Мир без границ» утверждал, что проблема в не дающей добро китайской стороне, но когда «Бест Драйв» обратился в ФАС, оказалось, что китайская сторона здесь вовсе ни при чём. И благодаря вмешательству антимонопольщиков помимо этой питерской компании право работать с китайскими туристами получили ещё 363 турфирмы.

Пока наши компании пробивались на рынок, нелегальные китайские фирмы на нём зарабатывали. Сами встречали туристов, минуя банки, обменивали юани на рубли, селили соотечественников в гостиницы, кормили в китайских ресторанах, водили в магазины с китайскими же подделками. Оплата чаще всего производилась наличными, и сколько из них уходило в виде налога в бюджет – тайна за семью печатями.

Появился дополнительный заработок и у китайских студентов, и оставшихся не у дел рыночных торговцев из Поднебесной. Их начали нанимать в качестве гидов уже и наши, отечественные компании. Предлог – турпоток растёт, а гидов-переводчиков не хватает. Но это только половина правды.

Жирные цапли в мутной воде

Гражданину России, чтобы стать гидом-переводчиком, надо получить высшее образование, свободно владеть китайским языком, отучиться на курсах гидов-переводчиков, заплатив за обучение. Затем прослушать курс лекций в ведущих музеях, сдать очень сложные экзамены и получить лицензии, также не бесплатные. В пик сезона гид работает по 10–12, а иногда и больше часов в день, и, естественно, за свой труд хочет получать достойное вознаграждение.

Китайский студент в роли гида-переводчика (хей дао) для туркомпании гораздо выгоднее. Он согласен на минимальную оплату. Остальное возьмёт с туриста при обмене валюты, с владельца кафе, в которое поведёт группу, или с хозяина магазина, в котором под видом балтийского янтаря продают китайскую подделку из пластика и синтетических смол.

Подделки – вообще самый лакомый кусок. С продавцом, выдающим гадкого утёнка за белого лебедя, легко договорить о скидке и в 40, и в 50 процентов. Какое впечатление останется у туриста о стране, когда купленный им янтарь расколется, золотое кольцо вдруг облезет, а русский соболь окажется канадской куницей, нелегального китайского гида не волнует. Хей дао просто зарабатывает здесь деньги и вовсе не обязан любить Россию.

«Где мутная вода, – говорят китайцы, – там жирные цапли». Но воду-то мы сами мутим. В марте Владимир Путин подписал Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты, регулирующие туристскую деятельность, а Министерство культуры подготовило нормативные положения к нему, согласно которым с 1 января 2017 года гидом может быть только гражданин России. Ассоциации гидов-переводчиков, а они есть в Москве, Санкт-Петербурге и в Приморье, вздохнули с облегчением, однако радоваться было рано.

Тут же под предлогом дефицита российских кадров заговорили о необходимости введения квот на использование иностранной рабочей силы в туризме. Не прошло. Тогда «Мир без границ», упорно лоббирующий интересы другого государства, предложил внести в Единый квалификационный справочник такую профессию, как сопровождающий туристических групп из КНР. И занимать такую должность может как гражданин России, так и иностранец.

В ассоциациях гидов-переводчиков и эту инициативу считают весьма сомнительной, а вернее вредной. И вот почему. Гид-переводчик у нас и так, по сути, выполняет и роль сопровождающего – он с группой везде: от прилёта до отлёта. Зачем же привлекать иностранцев с аналогичными функциями? Да и в дефиците специалистов ли дело? В этом году, когда, по данным Ростуризма, поток китайских туристов увеличился на 63%, многие гиды-переводчики остались без работы. Их место заняли либо китайские студенты, либо турлидеры. У каждой китайской группы есть турлидер, который едет вместе с туристами и сопровождает их в течение всей поездки. Если он не говорит по-русски, к экскурсиям привлекают студентов, если говорит – ведёт нередко их сам.

И вот тогда гости из Поднебесной узнают от своих хей дао, совершенно не знакомых с историей России, что Москву построили китайцы – Китай-город ведь. Что Спасская башня называется Паста, лапша. Потому что строил её итальянский архитектор, а итальянцы любят макароны. Что русские цари не ели куриные яйца, поэтому на Пасху им дарили золотые яйца Фаберже.

У туризма в любой стране есть две задачи – коммерческая и имиджевая. И неизвестно, что важнее – привлечение валюты или репутация страны. Именно поэтому в большинстве государств, в том числе и в Китае, гидами работают только резиденты. Знающие историю страны, впитавшие её дух и любящие её. Хорошо, конечно, если к нам приедет миллиард китайцев и каждый принесёт бюджету хотя бы по доллару. Но если этот миллиард уедет с совершенно искажённым представлением о нашей Родине, потери окажутся гораздо весомее полученной прибыли.

Перлы хей дао

∎ Царь-колокол раскололся, потому что пьяный Пётр I выстрелил в него из Царь-пушки.

∎ В России работают три дня в неделю, а в остальное время пьют и отдыхают.

∎ В Эрмитаже, в Фельдмаршальском зале висят «портреты любовников Екатерины» (в действительности там представлены портреты величайших военачальников России за последние 300 лет).

∎ Змея – священное и охраняемое в России животное. Поэтому змея есть в композиции Медного всадника и Александрийской колонны на Дворцовой площади.

∎ Каждому школьнику в России ежедневно, после второго урока, государство даёт бесплатно стакан молока.

∎ В Министерском коридоре главного здания Эрмитажа шпалеры и гобелены XVII века висят «для тепла», ведь в России зимой очень холодно.

∎ В России уровень разводов 75% потому, что если женщина родила ребёнка не в браке, государство будет обеспечивать её и её ребёнка до его 16-летия. Все русские женщины предпочитают гражданский брак, чтобы обманывать государство и получать очень большие пособия и полную оплату всех своих нужд.

∎ В Сибири малиновые муравьи выносят на своих спинах розовое золото. Это очень редкое золото, его обязательно надо купить.

∎ Медного всадника Екатерина I подарила своему мужу Петру I.

∎ Территория РФ такая большая, потому что Россия украла у Китая 1,5 млн кв. км земли.

∎ Ленинград немцы и не хотели захватывать. Их главная цель была… Янтарная комната. Они её получили и ушли.

∎ Пушкин – негр, которого один африканский король прислал в Россию по просьбе русского царя Петра I с целью упорядочить слишком сложный русский язык.

∎ Все произведения искусства Эрмитажа и других музеев украдены Россией. Потому что крайне глупо покупать произведения искусства, имея такие армию и флот.

∎ В давние времена в России жил мастер Матрёш. У него было много дочерей и мало места в доме, и тогда он решил, что можно прятать одну дочку в другую – так и появились матрёшки.

∎ Прикосновение к памятнику Петру I в Петропавловской крепости приносит богатство. Особенно если удастся потереть его пальцы. Китайские туристы верят обманщикам – пальцы статуи уже сияют.

∎ Если туристическая группа скинется по одному доллару, то ровно в 12.00 в Петропавловской крепости прозвучит пушечный выстрел в их честь.