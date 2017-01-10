Лукашенко разрешил гражданам 80 стран приезжать в Белоруссию без виз

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом упростил правила въезда в страну иностранных туристов, прибывающих сроком не более чем на пять суток.

«Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут», — отмечается в сообщении пресс-службы администрации президента Белоруссии.

Уже в феврале 2017 года гражданам 39 стран Европы, в том числе всех государств Евросоюза, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и ряда других стран для въезда в Белоруссию достаточно будет предъявить действительный паспорт или заменяющий его документ, а также медицинский полис со страховкой на сумму не менее €10 тыс. и денежные средства в сумме не менее чем 46 белорусских рублей в день (примерно $23,5). Те же правила распространяются на лиц, имеющих статус неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.

Граждане Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии и Самоа смогут въехать в Белоруссию без визы лишь при наличии в паспорте действительной многократной шенгенской визы либо национальной визы одного из государств ЕС, а также авиабилетов, подтверждающих вылет из Минска в течение пяти дней с даты въезда, пишет РБК.

Новый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих авиарейсами из России, а также лиц, намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России: данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется.



