Туристические тренды-2017: лидеры и аутсайдеры по популярности среди направлений

Российские путешественники всё активнее осваивают азиатские страны, а также ищут интересные бюджетные маршруты

Международный туристический метапоиск momondo проанализировал динамику спроса среди российских самостоятельных путешественников за 2014-2016 гг. и выделил основные тенденции, которые с большой вероятностью сохранятся и в 2017 г.

Фото с сайта look-clock.wix.com

Рост спроса на поездки по России замедляется

Россия постепенно сбавляет обороты, хотя и находится на первом месте среди самых востребованных у россиян мест для путешествий уже третий год подряд. Если в 2015 г. по сравнению с 2014 г. спрос на поездки по родным просторам был 172%, то в 2016 г. по отношению к предыдущему периоду наша страна прибавила число поклонников только на 10%. Самыми популярными у россиян внутренними направлениями за последний год стали Москва (+13% спроса в 2016 г.), Симферополь (-20%), Сочи (+32%), Санкт-Петербург (+6%) и Краснодар (30%).

«Тяга наших соотечественников на Крымский полуостров после взрывного роста в 2015 году постепенно начала ослабевать. И спрос в 2016 г. по сравнению с прошлым годом снизился на 20%. Стоит отметить, что уменьшение интереса касается именно авиаперелетов. При этом доля запросов на билеты в Симферополь остается весьма внушительной и составляет 17% от общего числа запросов на путешествия по России, – комментирует Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo в России. – Кроме того, многие россияне ездят в Крым на других видах транспорта, например, на автомобилях. Если расстояние до места не велико, времени на поездку много, и в путь отправляется всё семейство, машина помогает сэкономить средства».

Просадка по Европе сокращается

По многим европейским направлениям всё ещё идет просадка, но она значительно меньше, чем годом ранее. Так, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. в связи с колебаниями на валютном рынке и переориентацией многих туристов на внутренние путешествия наблюдалось падение спроса на поездки в Чехию (-171%), Германию (-120%), Италию (-75%), Испанию (-13%). В прошлом году отрицательная динамика сохранилась, однако снижение интереса оказалось не столь существенным – на 7%, 15%, 12% и 6% соответственно.

«В связи со стабилизацией курсов валют и адаптацией россиян к новым реалиям вполне вероятно, что по европейским направлениям в этом году мы снова увидим рост», – считает Рябовол.

Россияне устремляются вслед за «Победой»

В 2016 году рост продемонстрировали направления, по которым начал летать российский лоукостер. Например, увеличился спрос среди россиян на поездки в Жирону (+197%), Кёльн (+115%), Братиславу (+130%). Причем ранее, в 2015 г. по сравнению с 2014 г., интерес к Кёльну и Братиславе среди наших соотечественников, наоборот, снижался – на 161% и 60% соответственно.

«Кстати, согласно опросу momondo, проведенному среди 29 тысяч самостоятельных путешественников из 20 стран мира, 48% россиян при выборе перелета для нерабочих поездок в первую очередь обращают внимание на цену. И для тех, кто путешествует налегке, лоукостеры становятся удобным способом сократить расходы. Конечно, тут есть и свои подводные камни: при перелете бюджетными перевозчиками, как правило, требуется доплачивать за множество уже привычных удобств, например, место рядом со спутником, багаж и т.д.», – дополняет эксперт.

Страны «на слуху» набирают популярность

Несколько вырос спрос на поездки в те страны, о которых много говорили в новостях. Так, Португалия и Исландия, которыми особенно заинтересовались после Чемпионата Европы по футболу 2016, прибавили 9% и 16% поклонников, а Панама – сразу 48%.

«Единственное, в данный тренд не вписалась Бразилия, которая продемонстрировала снижение спроса на 3%, несмотря на Олимпийские игры. Отчасти это может быть связано с ситуацией вокруг российских спортсменов. Кроме того, многие туристы могли отказаться от поездки в эту страну в связи с эпидемиологической обстановкой», – говорит Ирина Рябовол.

Желание отдохнуть на дальних берегах растет

Многие россияне потянулись на дальние берега. Так, если в 2015 г. по сравнению с 2014 г. спрос на поездки в Австралию упал на 92%, а в Новую Зеландию – на 23%, то в 2016 г. интерес к этим странам вырос на 41% и 42% соответственно. На положительную динамику, по мнению эксперта momondo, могли повлиять скидки на авиабилеты, например, в мае спецпредложения на перелеты в Австралию выдвигали компании Air China и Etihad Airways. Акции на билеты в Новую Зеландию можно было найти в мае-ноябре у Singapore Airlines и Emirates.

В Азии смещаются приоритеты

Таиланд сохраняет свою популярность на прежнем уровне. Однако по некоторым востребованным направлениям внутри этой страны прослеживается снижение: например, Самуи (-11%), Паттайя (-24%). Но зато к более экзотичным местам интерес растет – так, востребованность Краби увеличилась на 40%.

Возрастает спрос и на поездки в другие азиатские государства. Например, за 2016 год на 21% повысилась популярность Китая, на 80% – востребованность Южной Кореи. В последней, кстати, наши соотечественники, согласно сервису momondo «Визы», могут находиться без визы в течение 60 дней, плюс спрос на путешествия туда подстёгивает приближение зимней Олимпиады 2018. Тогда как в 2015 г. по сравнению с 2014 г. и Китай, и Южная Корея демонстрировали снижение интереса среди россиян – на 68% и 11% соответственно. Также в последнее время растет спрос на путешествия в Филиппины (53%), Малайзию (37%) и Сингапур (26%). Шри-Ланка, несмотря на снижение интереса россиян на 107%, ранее входила в топ-25 наиболее востребованных направлений, но постепенно опускается в рейтинге: за 2016 год страна потеряла еще 21% поклонников и сместилась на 27 строчку.

Республики бывшего Союза вырываются вперед

В связи с экономической ситуацией и курсом рубля в последние два года постепенно начали показывать рост бывшие советские республики – Казахстан (+4% в 2016 г.), Грузия (+61%), Азербайджан (+32%). «Это близлежащие бюджетные направления, где сейчас активно развивается туриндустрия, так что в 2017 году тренд на поездки по этим направлениям сохранится. Тем более что, например, в Казахстане в этом году начнется 2 этап реализации Программы развития туристической отрасли до 2020 года, и с 1 мая запустится режим «открытого неба»1, рассчитанный на привлечение иностранных авиакомпаний. А Узбекистан на днях получил звание второго самого горячего направления на 2017 г., по версии Financial Times, как уникальная страна Великого Шелкового пути», – комментирует Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo.

Путешественники всё активнее осваивают Штаты

США в этом году немного просели – на 2%, но остались в первой десятке самых востребованных стран – на шестом месте. Примечательно, что в последнее время, как показывает статистика momondo, россияне стали расширять географию «освоения» Америки. Если ранее наши соотечественники в основном устремлялись в Нью-Йорк и Лос-Анджелес, то теперь эти города теряют популярность – на 9% и 2% за 2016 г. А, например, спрос на путешествия в Чикаго (+14% за 2016 г. по сравнению с 2015 г.), Вашингтон (+16%), Бостон (+34%) растет.

Израиль притягивает туристов Красным морем

Израиль, привлекающий многих российских путешественников теплом, морем и широкими возможностями для медицинского туризма, незначительно теряет популярность (-5% в 2016 г.). Однако по некоторым направлениям внутри страны, наоборот, идет последовательный рост. Так, Эйлат уже два года демонстрирует увеличение поклонников – на 22% в 2015 г. по сравнению с 2014 г. и на 20% в 2016 г. «Это может быть связано с расположением города на Красном море, что позволяет ему стать интересной альтернативой любимому россиянами Египту. Также некоторые самостоятельные путешественники могут через него как раз добираться до самого Египта», – объясняет Ирина Рябовол.