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Во что Кличко превратил Киев? Туристы приходят в ужас от столицы

12:38 20.01.2017
Виталий Кличко © KM.RU
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Ни в одной столице мира нет такого огромного количества заброшенных строительных объектов, как в Киеве. Об этом на пресс-конференции заявил экс-мэр Киева Иван Салий, поделившийся подробностями проходившего в Киеве инвестиционного форума, на котором свои предложения озвучивали представители исполнительной власти и администрации президента Украины.

«Я был в шоке, потому что примерно полчаса говорили о туризме и какие мы туристически интересные. Господин Шимкив [замглавы АП] договорился до того, что у нас может быть кулинарный туризм. Но я поднял бюджет Киева за прошлый год. Это 30 миллиардов гривен, а доходы от туризма — 22 миллиона», — цитирует бывшего столичного градоначальника "Политнавигатор" .

При этом он добавил, что потенциальных туристов отпугивает огромное количество заброшенных строительных площадок в Киеве.

«Что смотреть? Мы можем не только [недостроенный] мост показывать, но и страх ужасов. Нет ни одной такой столицы. У нас на Крещатике брошенные строительства. 735 — и это только официально», — добавил Салий.

Темы: Украина, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 15:48
Гость: Майдан комиссар:

а нафига нам в Киеве чистота? мы пышаемося майданами, нельзя дух майдана выветривать и гонять вшей по Киеву.
20.01.2017, 15:48
Гость: Кызыл Аскер

Дак их срочно бурить надо, нефтяные скважины! У тебя, бухан, есть шанс. Твоя неказистая фамилия может стать в один ряд с именами великих украинцев - Королева, Леонардо да Винчи и Бандеры
20.01.2017, 15:27
Гость: Vbr

рыба гниет с головы. У кого там справка о легком слабоумии?! А главный вообще алкаш как Ельцин и что вы хотите?!
Все комментарии (15)
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