Во что Кличко превратил Киев? Туристы приходят в ужас от столицы

Ни в одной столице мира нет такого огромного количества заброшенных строительных объектов, как в Киеве. Об этом на пресс-конференции заявил экс-мэр Киева Иван Салий, поделившийся подробностями проходившего в Киеве инвестиционного форума, на котором свои предложения озвучивали представители исполнительной власти и администрации президента Украины.

«Я был в шоке, потому что примерно полчаса говорили о туризме и какие мы туристически интересные. Господин Шимкив [замглавы АП] договорился до того, что у нас может быть кулинарный туризм. Но я поднял бюджет Киева за прошлый год. Это 30 миллиардов гривен, а доходы от туризма — 22 миллиона», — цитирует бывшего столичного градоначальника "Политнавигатор" .

При этом он добавил, что потенциальных туристов отпугивает огромное количество заброшенных строительных площадок в Киеве.

«Что смотреть? Мы можем не только [недостроенный] мост показывать, но и страх ужасов. Нет ни одной такой столицы. У нас на Крещатике брошенные строительства. 735 — и это только официально», — добавил Салий.