Россия облегчила выдачу виз для граждан Испании в рамках перекрестного года туризма двух стран, заявил посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

"В рамках перекрестного года мы, руководствуясь принципом взаимности, облегчили визовой режим для испанских граждан… Теперь они могут получать многократные визы сроком до шести месяцев", — цитирует посла РИА Новости.

Данная инициатива может стимулировать спрос среди испанцев на поездки в российские регионы, считает Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo в России.

"Согласно статистике нашего метапоиска, на последние новогодние праздники интерес самостоятельных путешественников из этой страны к путешествиям в Россию был ниже, чем в 2015-2016 гг. на 23%. Среди государств, откуда на Новый год в нашу страну едет больше всего интуристов, Испания на этот раз заняла 13 место.

В летние месяцы, наоборот, мы наблюдали рост турпотока из этой страны в Россию. Так, в июне-августе 2016 г. спрос среди испанцев на поездки в российские регионы был выше на 53%, чем в 2015 г.2, а сама Испания заняла восьмую строчку рейтинга по въездному туризму. При нынешнем упрощении процедуры оформления визы популярность летнего отдыха на российских просторах возрастёт ещё больше", - отметила Ирина Рябовол.