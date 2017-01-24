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Россия облегчила выдачу виз для граждан Испании

10:55 24.01.2017
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Россия облегчила выдачу виз для граждан Испании в рамках перекрестного года туризма двух стран, заявил посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

"В рамках перекрестного года мы, руководствуясь принципом взаимности, облегчили визовой режим для испанских граждан… Теперь они могут получать многократные визы сроком до шести месяцев", — цитирует посла РИА Новости.

Данная инициатива может стимулировать спрос среди испанцев на поездки в российские регионы, считает Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo в России.

"Согласно статистике нашего метапоиска, на последние новогодние праздники интерес самостоятельных путешественников из этой страны к путешествиям в Россию был ниже, чем в 2015-2016 гг. на 23%. Среди государств, откуда на Новый год в нашу страну едет больше всего интуристов, Испания на этот раз заняла 13 место.

В летние месяцы, наоборот, мы наблюдали рост турпотока из этой страны в Россию. Так, в июне-августе 2016 г. спрос среди испанцев на поездки в российские регионы был выше на 53%, чем в 2015 г.2, а сама Испания заняла восьмую строчку рейтинга по въездному туризму. При нынешнем упрощении процедуры оформления визы популярность летнего отдыха на российских просторах возрастёт ещё больше", - отметила Ирина Рябовол. 

Темы: Россия, Испания, Погранично-визовые вопросы в России, Иностранные туристы
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 12:38
Петров И

У наших "истино народных правителей" как только встаёт вопрос о завозе в страну кого угодно и от куда попало,так они на раз принимают любой закон.И плевать им глубоко на то,что в рамках своих каких то понятий, или годов туризма,или "дружбы" между нашими народами,там орестовывают и кидают наших граждан за решётку легко и свободно.Складывается впечатление,что там кроме госшлюх других не бывает.
24.01.2017, 11:17
stalker

Это так наши власти отреагировали на задержание нашего гражданина в Испании по запросу США и Интерпола ? Хорош год "перекрестного туризма". Приедешь вот так в Испанию на отдых, а тебя в аэропорту под белые рученьки их полиция в кутузку спровадит.
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