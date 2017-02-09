В Париже задумались о защите Эйфелевой башни от террористов

Главная достопримечательность Парижа – Эйфелева башня – будет окружена стеной из пуленепробиваемого стекла. Данная мера направлена на ее защиту от возможных террористических атак, сообщает издание Le Parisien.

Глава управляющей компании Эйфелевой башни Бернар Годьер рассказал, что высота ограды составит два с половиной метра. Окружать она будет не только саму башню, но и большую часть садов вокруг нее. На реализацию проекта предположительно потребуется 20 миллионов евро. Возведение ограждения начнется уже летом текущего года.

В прошлом году башня временно прекращала прием туристов из-за проведения матча ЧЕ по футболу. Кроме того, ее закрывали после серии терактов во французской столице в ноябре 2015 года, жертвами которых стали свыше 100 человек.

