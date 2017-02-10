Китайские туристы напали на гидов из-за отсутствия северного сияния

Финские гиды вынуждены были вызвать полицейских, чтобы защититься от рассерженных азиатских туристов.

В Лапландии группа китайцев, окружив гидов, набросилась на них с криками из-за отсутствия северного сияния, сообщает "Фонтанка". Азиатские туристы почувствовали себя обманутыми, так как туристическая компания обещала им наблюдение за огнями Авроры во время сафари на снегоходах, однако в планы вмешались капризы природы.

Гиды испугались настолько, что вызвали полицейских.

Пресс-секретарь полиции Лапландии Хенна Келлониеми заявила, что стражи правопорядка объяснили китайцам, что необычное природное явление не всегда можно увидеть в небе самого северного туристического региона Финляндии.

Как финским журналистам пояснили представители туристических компаний Лапландии, они всегда заранее предупреждают туристов, что не могут гарантировать им северное сияние, а их коллеги, скорее всего, просто не объяснили это китайцам.