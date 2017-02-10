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Китайские туристы напали на гидов из-за отсутствия северного сияния

13:33 10.02.2017
Фото пользователя во «ВКонтакте» Евгения Коновалова
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Финские гиды вынуждены были вызвать полицейских, чтобы защититься от рассерженных азиатских туристов.

В Лапландии группа китайцев, окружив гидов, набросилась на них с криками из-за отсутствия северного сияния, сообщает "Фонтанка". Азиатские туристы почувствовали себя обманутыми, так как туристическая компания обещала им наблюдение за огнями Авроры во время сафари на снегоходах, однако в планы вмешались капризы природы.

Гиды испугались настолько, что вызвали полицейских.

Пресс-секретарь полиции Лапландии Хенна Келлониеми заявила, что стражи правопорядка объяснили китайцам, что необычное природное явление не всегда можно увидеть в небе самого северного туристического региона Финляндии.

Как финским журналистам пояснили представители туристических компаний Лапландии, они всегда заранее предупреждают туристов, что не могут гарантировать им северное сияние, а их коллеги, скорее всего, просто не объяснили это китайцам.

Темы: Финляндия, Иностранные туристы, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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10.02.2017, 18:56
Ваще имя

Не творческие люди однако в финской фирме работают. Лазерное шоу устроили бы и все были бы довольны.
10.02.2017, 18:52
чинделе

Везде и всегда китайцы ведут себя по- свински. Это не коммунистическая закалка, а азиатская наглость. Пардон, культура.
10.02.2017, 18:44
Обещали сияние - давай за бабло.

А то как коммуняки: обещали коммунизм, построили идиоты им материальную базу, а они базу продали за бугор и вместо коммунизма построили себе дворцы и банки, а народу электронный рай в тюряге.
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