Альпийские склоны на новый лад

Горнолыжный курорт Club Med Arcs Extrême открылся в этом сезоне в обновленном виде и уже успел заслужить звание лучшего европейского направления по версии World Snow Awards

Изменилась, прежде всего, общая концепция. Отныне здесь все приспособлено исключительно для взрослых – и спортивная инфраструктура, и вечерние программы.

Arcs Extrême – один из 15 курортов Сlub Med во Французских Альпах — предлагает отдых по системе premium all inclusive, когда в стоимость путевки входят не только проживание и питание, но и все доступные виды спорта, досуга и развлечений, а главное – ски-пасс на целый регион. Arcs Extrême – один из новейших образцов жанра.

В светлое время суток в распоряжении гостей все горные радости Савойи: умопомрачительные виды массива Эгюй-Руж, то есть «Красного пика», 425 километров трасс между Лез-Арком, Пезе-Валландри и Вилларом на высоте от 3250 до 1200 метров, 131 подъемник и маршруты любой сложности, в том числе 19 склонов с черной маркировкой, а еще снегоходы и катание с парашютом – пара-ски. На лыжи можно встать прямо у выхода из отеля (это называется ski-in/ski-out).

С наступлением темноты публика собирается у камина в холле: горячий шоколад с видом на заснеженные вершины как нельзя лучше восстанавливает силы, которые понадобятся, чтобы по достоинству оценить тематические вечеринки, диджей-сеты и шоу.

Заметно трансформировался и дизайн курорта: нейтральный альпийский стиль в интерьерах сменился на более бодрое архитектурное решение, номера окрасились в жизнерадостные, теплые тона, холл расширился за счет бывшего ночного клуба и стал выглядеть более заманчиво, а главное – появился новый фитнес-зал с панорамными окнами, оборудованный по последнему слову спортивной техники.

Об экипировке для катания здесь тоже берутся позаботиться: достаточно оговорить размеры и марку лыж, досок и ботинок, и по приезде уже не придется ждать в очередях – все необходимое будет готово, а если что-то не подойдет, о замене позаботится специальный сотрудник. Эта система называется easy arrival.

С такой же легкостью в Arcs Extrême решаются и все прочие логистические вопросы. Задача гостя – подобрать даты с января до конца марта, выбрать номер по душе и купить билет до Гренобля. Club Med организует бесплатный трансфер прямо к месту отдыха.

Фото предоставлены пресс-службой Club Med Arcs Extrême