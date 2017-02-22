Россия планирует отправить туристов к Луне в 2022 году

«Энергия» планирует к 2022 году предложить туристам полеты вокруг Луны, сообщил генеральный директор ракетно-космической корпорации Владимир Солнцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Облет Луны космическими туристами может состояться через 5-6 лет после заключения контракта. Условия в настоящее время обсуждаются с потенциальными кандидатами», — сказал Солнцев.

Для осуществления такого полета, пояснил глава «Энергии», будет использована двухпусковая система, при которой на орбиту последовательно выводятся корабль «Союз» и разгонный блок с герметичным отсеком.

«Они стыкуются, далее [разгонный] блок ДМ обеспечивает импульс для облета Луны. Топливо корабля „Союз“ в этом случае будет использоваться для коррекции баллистической траектории», — сказал Солнцев.

В августе 2016 года «Известия» со ссылкой на источники писали, что полеты к Луне на кораблях «Союз» могут обойтись космическим туристам в среднем в 120 миллионов долларов.

РКК «Энергия» принимала участие в отправке космических туристов на МКС. Последний на настоящий момент турист — основатель Cirque du Solei Ги Лалиберте — побывал на МКС в конце 2009 года.

В ближайшее время, сообщил глава «Энергии», планируется заключить новое соглашение на отправку туристов в космос. По словам Солнцева, одна из компаний, с которой ведутся переговоры, планирует заключить соглашение на отправку девяти туристов на «Союзах» до 2021 года.