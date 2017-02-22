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Россия планирует отправить туристов к Луне в 2022 году

11:54 22.02.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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«Энергия» планирует к 2022 году предложить туристам полеты вокруг Луны, сообщил генеральный директор ракетно-космической корпорации Владимир Солнцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Облет Луны космическими туристами может состояться через 5-6 лет после заключения контракта. Условия в настоящее время обсуждаются с потенциальными кандидатами», — сказал Солнцев.

Для осуществления такого полета, пояснил глава «Энергии», будет использована двухпусковая система, при которой на орбиту последовательно выводятся корабль «Союз» и разгонный блок с герметичным отсеком.

«Они стыкуются, далее [разгонный] блок ДМ обеспечивает импульс для облета Луны. Топливо корабля „Союз“ в этом случае будет использоваться для коррекции баллистической траектории», — сказал Солнцев.

В августе 2016 года «Известия» со ссылкой на источники писали, что полеты к Луне на кораблях «Союз» могут обойтись космическим туристам в среднем в 120 миллионов долларов.

РКК «Энергия» принимала участие в отправке космических туристов на МКС. Последний на настоящий момент турист — основатель Cirque du Solei Ги Лалиберте — побывал на МКС в конце 2009 года.

В ближайшее время, сообщил глава «Энергии», планируется заключить новое соглашение на отправку туристов в космос. По словам Солнцева, одна из компаний, с которой ведутся переговоры, планирует заключить соглашение на отправку девяти туристов на «Союзах» до 2021 года.

Темы: Космонавтика в России, Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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22.02.2017, 20:06
Помнится,

как несколько лет назад Фролы либеральные кричали о том, что Россия, мол, никогда не избавится от ножек Буша, израильской морковки и картошки, будет из ЕС завозить свинину! И что имеем сейчас? Картофеля и морковки перепроизводство в стране, гидропонную израильскую уже забыли. Свининой и курятиной не только обеспечены своей, но и на экспорт идет. По экспорту пшеницы, по производству сахарной свеклы Россия вышла на 1 место в мире! В апреле первое испытание разгонного блока Фрегат с нового, самого большого в мире космодрома Восточный. Ох! Боюсь в 2022 году порвутся пуканы у всех ненавистников России! Кстати, затихли визги о том, что, мол, мост в Крым не будет никогда построен! А почему? Потому что всем стало очевидно, что в 2018 году начнется движение автомобилей по мосту, а в 2019 пойдут и поезда. И, кстати, совсем недавно злорадствовали враги, что у России, мол, нет собственных беспилотников? А теперь десяток типов их Россия производит, причем уже делает беспилотики и на собственных 3Д принтерах!
22.02.2017, 19:46
Вопросик стонет,

а Россия в 2016 году закупила еще 200 тонн золота, ЗВР увеличились на 20 млд долл. И у России госдолг всего 50 млд долл, а у США 20 трл долл, у Японии 10 трл долл, у Германии 5,7 трл долл. А в апреле 2017 года первый старт с космодрома Восточный с разгонным блоком Фрегат. Кстати, у России в закромах 1600 тонн золота, а у Украины 24,5 тонны.
22.02.2017, 19:44
Луна

В России все земные проблемы решили,остается только туристов на луну отправлять.Не смешите народ.
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