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Самое массовое угощение блинами организуют в парке «Музеон» в Масленичную субботу

10:34 23.02.2017
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Если угощение блинами в «Музеоне» действительно признают самым масштабным, гости праздника станут свидетелями установки мирового рекорда Гиннесса!

В Масленичную субботу, 25 февраля, в центре Москвы состоится грандиозное событие: необычный мировой рекорд попытаются установить в парке «Музеон». Несколько тысяч блинов будут приготовлены одновременно, чтобы установить рекорд в категории «Самое массовое угощение блинами». Угоститься «рекордными» блинами предложат всем желающим.

С 12:00 до 20:00 в специальном шатре шестнадцать профессиональных поваров будут выпекать тысячи блинов из муки высшего сорта MAKFA. Для того, чтобы зафиксировать «вкусный» рекорд, на праздник пригласят 2 официальных представителя GUINNESS WORLD RECORDS из Лондона. Если угощение блинами в «Музеоне» действительно признают самым масштабным, гости праздника станут свидетелями установки мирового рекорда Гиннесса!

Помимо «рекордных» блинов с чаем гостей праздника ждут и другие развлечения: увлекательные конкурсы и викторины, розыгрыш призов, а также впечатляющие декорации. В «Музеоне» установят огромную мельницу, сфотографировавшись на фоне которой каждый сможет принять участие в конкурсе в социальной сети Instagram и побороться за приятные подарки от организаторов праздника.

Приходите 25 февраля в парк «Музеон», проведите незабываемую Масленичную субботу с близкими и станьте свидетелями самого «вкусного» мирового рекорда!

Темы: Москва, Зоны отдыха и досуг в черте города
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Комментарии читателей
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23.02.2017, 17:00
А Царь либералушка бочку виски

народу выкатит, или, как всегда, пошлет Айфона пожелать хорошего настроения?
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