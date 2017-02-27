Магия кино: вдохновляют ли кинофильмы россиян на путешествия?

С каждым годом таких туристов среди наших соотечественников становится всё меньше

Премия «Оскар» – самая известная в мире награда в области кинематографа, и за церемонией ее вручения в России следят не меньше, чем за рубежом.

Специалисты международного метапоиска momondo провели масштабный опрос и узнали, скольких россиян вдохновляют на путешествия именно кинофильмы. Оказалось, что с каждым годом таких туристов среди наших соотечественников все меньше: в 2015 г. их был 21%, в 2016 г. – 18%, а в 2017 г. – уже 16%.

«Больше всего киноискусство, по нашим данным, оказывает влияние на самостоятельных путешественников в возрасте 18-22 лет: 31% оно вдохновляет на поездки. С возрастом магия кино уже не так сильна: среди россиян 23-35 лет исследовать новые места после просмотра того или иного фильма готовы 19%, 36-55 лет – 11%, старше 56 лет – только 6%», - рассказала Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo в России.

Интересно, что среди обладателей профиля в социальных сетях (19%) больше тех, кто подвержен киновлиянию в плане туристических предпочтений, чем среди тех, кто ими не пользуется (13%).