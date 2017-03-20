Куда уходят «шенгенские данные»?

Мало кто задумывался, но, отправляясь в ЕС, российские граждане раскрывают практически всю персональную информацию, которая уходит неизвестно куда

Представим себе такую, весьма распространенную, ситуацию: после года ударного труда гражданин Российской Федерации собрался отдохнуть в Европе и посетить, в зависимости от своих предпочтений, Венскую оперу или культовый фестиваль «Октоберфест». И первое, что ему придется сделать, так это заполнить анкету на получение шенгенской визы.

Помнится, в перестроечные годы разного рода господа-товарищи демократическо-либерального вероисповедания чуть ли не на каждом углу кряхтели, что в СССР было засилье бюрократии и шагу ступить было нельзя без заполнения разнообразных анкет.

Не будем с этим спорить – было такое. Но касалось это в основном трудоустройства, причем иногда на так называемые «почтовые ящики», куда по понятным причинам абы кого с улицы не брали. Во всяком случае, когда в Первом отделе оборонного предприятия интересовались твоим образованием, семейным положением или ближайшими родственниками, это было объяснимо и понятно.

Но демократо-либералы так этим возмущались и так горячо уверяли, что вот, дескать, как только скинем ненавистных коммуняк, так сразу начнем евроинтегрироваться со скоростью света и будем ездить по всему миру безо всяких виз и анкет. Мир-то вокруг свободный, а анкеты – это изобретение совкового Мордора, той самой тюрьмы народов.

Но СССР уже 25 лет как нет, а мы как ездили с визами по «европам», так и ездим. Более того, берешь в руки анкету на получение шенгенской визы и понимаешь, что Первому отделу какого-нибудь советского «почтового ящика» ох как далеко было до евробюрократов. Особенно это относится к немцам и австрийцам, которые единственно, что рентгеном будущего гостя не просвечивают. Пока, во всяком случае.

Итак, с чего же начинается, допустим, австрийское гостеприимство? С 36 пунктов анкеты, многие из которых вызывают глубокую задумчивость. Как минимум. Так и хочется спросить - это точно анкета на получение Шенгена, а не на вступление в школу диверсантов? Если нет, то зачем нужен пункт «фамилия при рождении», например? Спрашивается, какое дело австрийскому визовому центру, что за фамилия была при рождении у Марии Ивановны Петровой из Нижневартовска?

Есть и такой пункт - «страна рождения». Каким образом может повлиять на посещение фестиваля «Октоберфест» информация о том, что рязанец Николай Васильевич Сидоров родился в СССР? К этому прилагается совсем уж идиотский пункт - «гражданство при рождении». Вряд ли родившиеся в СССР Николай Васильевич и Мария Ивановна напишут, что при рождении они имели гражданство Атлантиды.

И опять-таки, к чему все эти вопросы, если экс-гражданину СССР Сидорову просто хочется пару-тройку дней попить пива на фестивале «Октоберфест»? Что за дотошное копание в личной жизни любителя пива?

Также шенгенская анкета запрашивает данные о семейном положении, домашний адрес и адрес электронной почты. Так и вспоминается Остап Бендер с его риторическим вопросом – а ключи от квартиры, где деньги лежат, вам сразу не отдать, дорогие вы наши европейские братья? Нет, ключи европейских братьев не интересуют, а вот что им просто-таки жизненно необходимо знать, так это место вашей работы, её адрес и телефон. Если вы учитесь, то их ничуть не меньше заинтересует адрес учебного заведения.

Помнится, кто-то там был недоволен советскими анкетами? А зря. При заполнении анкет в СССР хоть отпечатки пальцев не брали, в то время как в Европу без них вас попросту не пустят. Кроме того, извольте предоставить заодно и выписку из банка, раз уж заикнулись про квартиру, где деньги лежат. Гостеприимные европейские братья сами посмотрят, где лежит и сколько. Ну и не забудьте ещё свидетельство о браке, если вознамерились ехать отдыхать с женой или мужем. Без этой информации посетить Венскую оперу ну никак нельзя.

Вы думаете, это всё? Как бы не так. Поэтому подготовьте ещё справку с работы в двух экземплярах. Что, жена не работает? Тогда пишите справку о том, что вы являетесь её спонсором. На немецком языке желательно, но и английский сойдет. Что ещё? Анализы? О нет, их пока можете оставить себе. Уровень свободы в Евросоюзе пока до таких высот не дорос, чтобы требовать ещё и анализы. Пока не дорос.

Ну и, конечно же, все эти данные будут ГДЕ-ТО обработаны ЗА ВАШ счет. Так что готовьте 75-90 евро.

Итак, что мы имеем в итоге? Решив слетать попить пива в Германию или полюбоваться закатом над Дунаем в Вене, вы в обязательном порядке предоставите практически полную информацию о себе, да не кому нибудь, а иностранному государству. Которому о вас будет известно абсолютно всё. Вплоть до отпечатков пальцев, банковского счета, адреса проживания и работы и даже фамилии при рождении.

Кстати, отпечатки пальцев пока не требует сдавать даже Министерство внутренних дел РФ, а вот при получении шенгенской визы вас отдактилоскопируют с такой же тщательностью, как вора-рецидивиста или серийного убийцу.

Парадоксальность этой ситуации заключается в том, что если бы вы были ближневосточным террористом, прикинувшимся беженцем и мечтающим поселиться где- нибудь в Кёльне или Париже, то вопросов к вам был бы минимум. Вам ещё и денег бы дали, обули, одели и накормили бы.

Но раз вы гражданин РФ и сами хотите потратить денег в Австрии или Германии, то извольте выложить о себе всю подноготную.

Кстати, если что-то работникам визового центра не понравится в вашей анкете, то визы вы не получите и помашете ручкой своим кровно заработанным 90 евро. И доказывать что-либо будет бесполезно. Разговоры в пользу бедных Евросоюз не любит, если только вы опять-таки не убедили принимающую сторону, что вы бежали в гости к фрау Меркель с Ближнего Востока.

А можно ли обойтись без этих пунктов? Видимо, да, так как – для сравнения – в анкете на получение российской визы всего 21 пункт, в то время как в шенгенской их 36.

Например, российская сторона не интересуется финансовой состоятельностью туриста, ибо и ежу понятно, что американец, англичанин или немец едет в Россию явно не для того, чтобы заниматься покраской небоскребов «Москва-Сити» или торговлей на рынке «Садовод». Наплевать российской стороне и на семейное положение гостя, и отпечатки пальцев у него никто не берет.

Так кто и зачем собирает наши данные? И где они хранятся? Конечно, все можно списать на пресловутый тевтонский «орднунг», но уж больно много информации, причем откровенно лишней и ненужной, хотят знать визовые центры. Если так пойдет и дальше, то скоро в анкете появится пункт с обязательной ссылкой на страницу в соцсетях, да ещё пароли к аккаунту затребуют.

А что, очень удобно изучать по фотографиям в Инстаграме или Вконтакте, не был ли ты случайно в «оккупированном» Крыму? Не размахивал ли при этом флагами ДНР/ЛНР?

Если так выглядит пресловутая свобода перемещения, о которой нам так нагло врали либеральные пропагандисты с конца восьмидесятых годов, то остается только лишний раз подивиться нашей всеобщей дурости и доверчивости.

Может, советских граждан в свое время и воспринимали на Западе как людей второго сорта, но и сейчас российских граждан воспринимают не лучше. Судя по анкете, их просто не хотят видеть в Евросоюзе. Разумеется, не все европейские страны так относятся к гостям из России, но в их число точно не входят Германия и Австрия.

Объяснить такое количество пунктов анкеты на шенгенскую визу можно только одним – необходимостью сбора информации. Ежегодно в страны Европы выезжает несколько миллионов российских граждан, и ежегодно база данных о них весьма серьезно пополнятся. А в современном мире нет ничего более ценного, чем информация. Но если на её сбор различным ведомствам приходится тратить достаточно большие суммы, то отправляющиеся в Евросоюз граждане РФ оплачивают его сами, причем принимающая страна ещё и получает с визовых сборов неплохой доход.

Визовые центры уверяют, что информация о туристах и прочих гостях Евросоюза хранится пять лет и потом уничтожается. Видимо, тот, кто в этом сомневается, либо параноик, либо любитель дешевой конспирологии. Но анкета на Шенген говорит, скорее, об обратном, так как расчетливые и педантичные немцы/австрийцы не стали бы, что называется, «от балды», вводить с десяток только им понятных пунктов.

В любом случае, анкета эта унизительна и не имеет ничего общего с красивыми сказками либералов про «общий европейский дом» и другой такой же чушью. Если где и ждут российских туристов с их деньгами, так это точно не в бывшем Третьем рейхе и не на родине Гитлера.