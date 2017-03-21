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Отдыхающих в Крыму обеспечат бесплатным Wi-Fi

20:00 21.03.2017
Фото с сайта allcrimea.net
Фото с сайта allcrimea.net
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К началу туристического сезона 2017 года набережные и пляжи Крыма будут покрыты сетью Wi-Fi с бесплатным доступом в интернет.

В общей сложности вдоль побережья от Феодосии до Евпатории будут установлены 710 точек доступа, которые покроют 40% общедоступных туристических зон, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании Wi-Fly Игорь Болдырев.

По его словам, 500 точек доступа уже установлены. Выходом в интернет обеспечены пляжи Феодосийского региона, приморская зона поселков Новый Свет и Коктебель и города Алупка.

В планах монтаж точек доступа в прибрежной зоне поселка Черноморский, города Саки и Сакского района, а также в зонах ожидания портов «Крым» и «Кавказ».

Ранее сообщалось, что крымские власти ожидают рост турпотока в текущем году. Предполагается, что курорты полуострова посетят примерно шесть миллионов туристов.
 

Темы: Крым, Туристические маршруты и направления, Россия, Интернет в России, Новости туризма и туристической отрасли
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.03.2017, 00:29
Белая Русь

Приезжайте отдыхать в Беларусь! :)
22.03.2017, 00:29
Белая Русь

Ну на греческом берегу может и шиш, а на российском вполне по силам.
22.03.2017, 00:28
Белая Русь

Любую сеть нужно настраивать. Даже электричество в один жилой многоэтажный дом проводят несколько месяцев.
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