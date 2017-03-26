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Россияне смогут находиться в Черногории без виз 90 дней

18:49 26.03.2017
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В предстоящем туристическом сезоне туристы из России смогут находиться на территории Черногории без визы в течение 90 дней.

Власти страны решили повторить прошлогоднюю акцию, когда на летний период впервые россиянам удлинили безвизовый период в три раза (с 30 дней до трех месяцев), сообщает Travel.ru.

Черногорский закон о безвизовом пребывании российских туристов в течение 90 дней будет действовать с 1 апреля по 31 октября 2017 года. Для того, чтобы приехать в Черногорию, гражданам России нужен лишь загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 90 дней с момента окончания поездки.

Прошлогодний туристический сезон был успешен для Черногории, особенно в сравнении с другими европейскими направлениями. В то время как Испания, Франция и другие популярные у российских туристов страны потеряли до трети турпотока, Черногория почти не утратила популярности - в том числе, благодаря удлиненному сроку пребывания без виз.

Темы: Черногория, Погранично-визовые вопросы за рубежом, Российские туристы, Туристические маршруты и направления
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26.03.2017, 20:24
Новость классная

Скоро денег не будет,чтобы похороны провести.
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