Глава МИД Турции анонсировал въезд россиян в страну без загранпаспортов

В аэропортах Турции началась установка оборудования, необходимого для идентификации прибывающих в страну российских туристов по внутренним российским паспортам, рассказал на встрече с проживающими в Турции гражданами России министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкий телеканал NTV.

По словам главы МИДа, переговоры о взаимном переходе на режим поездок по внутренним удостоверениям личности велись с Россией до того, как осенью 2015 года турецкими истребителями был сбит российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в военной операции в Сирии. После этого отношения двух стран резко испортились, и с 1 января 2016 года Россия ввела визовый режим для турецких граждан.

Нуждающаяся в российских туристах Турция зеркально тогда отвечать не стала и за россиянами сохранили право въезжать в страну просто по загранпаспорту. Теперь турецкие власти готовы еще более упростить посещение своей страны россиянами.

«Теперь, когда наши отношения снова нормальные, мы можем вернуться к переговорам по этому вопросу», — пояснил Чавушоглу.

10 марта 2016 года вопрос об отмене Россией визового режима для турецких граждан обсуждался на состоявшейся в Москве встрече президентов двух стран — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Что касается введения безвизового режима, мы также предпринимаем действия. Я думаю, что нам нужно ускорить эту деятельность», — заявил турецкий президент на проведенной по итогам переговоров пресс-конференции. «Конечно же, мы потеряли некоторое время, потеряли тот период, когда мы могли развить отношения в туризме. Но я верю, что мы восполним этот пробел», — сказал Эрдоган.

В свою очередь Путин отметил, что на 2019 год запланировано проведение в России и Турции перекрестного Года культуры и туризма.​