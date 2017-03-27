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Глава МИД Турции анонсировал въезд россиян в страну без загранпаспортов

14:11 27.03.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В аэропортах Турции началась установка оборудования, необходимого для идентификации прибывающих в страну российских туристов по внутренним российским паспортам, рассказал на встрече с проживающими в Турции гражданами России министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкий телеканал NTV.

По словам главы МИДа, переговоры о взаимном переходе на режим поездок по внутренним удостоверениям личности велись с Россией до того, как осенью 2015 года турецкими истребителями был сбит российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в военной операции в Сирии. После этого отношения двух стран резко испортились, и с 1 января 2016 года Россия ввела визовый режим для турецких граждан.

Нуждающаяся в российских туристах Турция зеркально тогда отвечать не стала и за россиянами сохранили право въезжать в страну просто по загранпаспорту. Теперь турецкие власти готовы еще более упростить посещение своей страны россиянами.

«Теперь, когда наши отношения снова нормальные, мы можем вернуться к переговорам по этому вопросу», — пояснил Чавушоглу.

10 марта 2016 года вопрос об отмене Россией визового режима для турецких граждан обсуждался на состоявшейся в Москве встрече президентов двух стран — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Что касается введения безвизового режима, мы также предпринимаем действия. Я думаю, что нам нужно ускорить эту деятельность», — заявил турецкий президент на проведенной по итогам переговоров пресс-конференции. «Конечно же, мы потеряли некоторое время, потеряли тот период, когда мы могли развить отношения в туризме. Но я верю, что мы восполним этот пробел», — сказал Эрдоган.

В свою очередь Путин отметил, что на 2019 год запланировано проведение в России и Турции перекрестного Года культуры и туризма.​

Темы: Турция, Безвизовый режим, Новости туризма и туристической отрасли, Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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27.03.2017, 20:17
kim

А выезжать по загранпаспорту? Печать ставить в паспорт не будут?
27.03.2017, 19:06
въезд россиян

Неужели еще кто-то ездит в турцию?
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