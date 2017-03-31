Медведев увеличил количество субсидируемых авиамаршрутов в Крым

Количество маршрутов воздушных перевозок в Симферополь, на которые распространяются условия предоставления субсидий из бюджета, увеличено до 61. К уже существующему перечню добавились рейсы в Симферополь из Сочи, Орска, Сыктывкара и обратно.

​Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства России. Документ подготовлен Минтрансом России по поручению президента России по итогам заседания Государственного совета 15 сентября 2016 года.

«Субсидии предоставляются на возмещение российским организациям воздушного транспорта недополученных доходов от осуществления с 15 мая по 30 ноября текущего года включительно воздушных перевозок пассажиров в город Симферополь и в обратном направлении воздушными судами в салонах экономического класса регулярными рейсами по маршрутам согласно приложению», — говорится в документе.

Постановление было подписано 24 марта, однако опубликовано оно было только 31 марта.

Список субсидируемых авиамаршрутов последний раз был расширен постановлением правительства в мае 2016 года. Тогда правительство внесло в него дополнительно рейсы из 15 городов, в программу субсидирования добавили Анапу, Брянск, Владикавказ, Волгоград, Ижевск, Кострому, Махачкалу, Нальчик, Пензу, Саратов, Читу, Ярославль и ряд других городов, и довело их общее количество до 58.

Как ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на материалы Росавиации, объем субсидий, выделенных правительством на авиаперевозки по России в 2017 году, снижен почти на 17%. В 2017 году Росавиации выделено 7,3 млрд руб. бюджетных ассигнований на субсидирование авиарейсов, тогда как в прошлом году из бюджета было выделено 8,76 млрд руб., при этом реально освоено было 8,08 млрд руб.

Как пояснял глава Росавиации Александр Нерадько, в 2017 году будет действовать четыре программы поддержки внутрироссийских перевозок вместо пяти в 2016 году — власти решили закрыть программу по Приволжскому федеральному округу. Кроме полетов в Крым государство субсидирует авиаперелеты в Калининград, на Дальний Восток и программу субсидирования региональных перевозок.