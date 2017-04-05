Вспомнить детство: В Москве открылась выставка игрушек 1950–1980 годов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Особенной заботой в СССР были окружены дети

С 31 марта по 31 августа 2017 года в Малом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» проходит выставка «Все лучшее – детям. Игрушки 1950–1980 годов из коллекции Сергея Романова».

© KM.RU, Алексей Белкин. Смотреть все фото

Цель выставки – познакомить посетителей с историей советской игрушки 50–80-х гг. XX века, показать игрушку как отражение культурных ценностей, элемент пропаганды, а также художественное произведение своей эпохи.

С.Г. Романов – крупнейший коллекционер игрушек в нашей стране. В его коллекции более 9 тысяч предметов, не считая большого собрания вещей, окружавших ребенка с детства. Собраны игрушки из различных стран, в основном из России и бывшего СССР.

© KM.RU, Алексей Белкин. Смотреть все фото

Игрушки отражают свою историческую эпоху. Вторая половина XX века была насыщена важнейшими событиями в жизни нашей страны. Прежде всего, это первый полет человека в космос в 1961 году и последующие космические экспедиции. В 60-е годы XX века в культурной жизни страны наступила «оттепель», стало меняться отношение к человеку. В мир людей, переживших страшные годы Второй мировой войны, пришли спокойствие, доброта, любовь.

© KM.RU, Алексей Белкин. Смотреть все фото

Повсюду звучала тема дружбы народов, объединения ради мира во всем мире. Особенной заботой в СССР были окружены дети.

На выставке можно увидеть около тысячи игрушек, начиная от детских погремушек, пупсов до педальной лошади и ракеты, машинок для поездок по Марсу и луноходов.

© KM.RU, Алексей Белкин. Смотреть все фото

Адрес: ст. м. «Каширская», пр-т. Андропова, д.39, стр.69

Режим работы выставки: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 19.00, понедельник – выходной день.

Билеты продаются в кассах музея-заповедника с 10.00 до 17.30, суббота с 11.00 до 18.30, а также на сайте музея-заповедника.

Мы благодарим пресс-службу музея-заповедника за помощь в организации фотосъемки

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