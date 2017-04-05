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Вспомнить детство: В Москве открылась выставка игрушек 1950–1980 годов. ФОТОРЕПОРТАЖ

15:15 5.04.2017

Особенной заботой в СССР были окружены дети

С 31 марта по 31 августа  2017 года в Малом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» проходит выставка «Все лучшее – детям. Игрушки 1950–1980 годов из коллекции Сергея Романова».

© KM.RU, Алексей Белкин. Смотреть все фото

Цель выставки – познакомить посетителей с историей советской  игрушки 50–80-х гг. XX века, показать игрушку как отражение культурных ценностей, элемент пропаганды, а также художественное произведение своей эпохи.

С.Г. Романов – крупнейший коллекционер игрушек в нашей стране. В его коллекции более 9 тысяч предметов, не считая большого собрания вещей, окружавших ребенка с детства. Собраны игрушки из различных стран, в основном из России и бывшего СССР.

© KM.RU, Алексей Белкин. Смотреть все фото

Игрушки отражают свою историческую эпоху. Вторая половина XX века была насыщена важнейшими событиями в жизни нашей страны. Прежде всего, это первый полет человека в космос в 1961 году и последующие космические экспедиции.  В 60-е годы XX века в культурной жизни страны наступила «оттепель», стало меняться отношение к человеку. В мир людей, переживших страшные годы Второй мировой войны, пришли спокойствие, доброта, любовь.

© KM.RU, Алексей Белкин. Смотреть все фото

Повсюду звучала тема дружбы народов, объединения ради мира во всем мире. Особенной заботой в СССР были окружены  дети.

На выставке можно увидеть около тысячи игрушек, начиная от детских погремушек, пупсов до педальной лошади и ракеты, машинок для поездок по Марсу и луноходов.

© KM.RU, Алексей Белкин. Смотреть все фото

Адрес: ст. м. «Каширская», пр-т. Андропова, д.39, стр.69
Режим работы выставки: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 19.00, понедельник – выходной день.
Билеты продаются в кассах музея-заповедника с 10.00 до 17.30, суббота с 11.00 до 18.30, а также на сайте музея-заповедника.

Мы благодарим пресс-службу музея-заповедника за помощь в организации фотосъемки

ФОТОРЕПОРТАЖ (46 фото)

Темы: Москва, Зоны отдыха и досуг в черте города

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Комментарии читателей
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05.04.2017, 18:59
Татьяна Алексеевна

На фото под №5 олимпийский Мишка,который у меня еще до сих пор сохранился.А неваляшка в желтом, у меня такая была, только сарафанчик был красный в белый горох.Вот коляски для кукол у меня не было.Хотя кукол было целых 3 больших и парочка маленьких.И у них был у каждой свой гардероб.Осталась только одна самая маленькая немецкая куколка.Не могу её подарить,она требует ремонта.
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