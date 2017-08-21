Названы самые непопулярные страны среди туристов

Тихоокеанское государство Тувалу, расположенное в Полинезии, названо самой непопулярной страной мира для туристов, пишет Daily Mail со ссылкой на данные Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

Согласно данным этой организации, за 2016 год Тувалу посетило не более 1000 зарубежных гостей. Преимуществом этой страны называют низкий уровень преступности и террористической угрозы.

Второе место среди самых непопулярных среди путешественников стран занимает Республика Кирибати (Микронезия и Полинезия), где за 2016 год побывали около 4 тысяч туристов. На третьем месте расположилось островное государство Центральной Африки Сан-Томе и Принсипи, куда приехали 8 тысяч иностранцев.

Четвертое место заняла заморская территория Великобритании Монтсеррат (9 тысяч туристов). Замыкает пятерку самых непопулярных для туристов стран африканское государство Коморы (24 тысячи туристов).

В десятку этого анти-рейтинга также попали Джибути (Африка), Сан-Марино (Европа), Восточный Тимор (Азия), Лихтенштейн (Европа) и Сьерра-Леоне (Африка).