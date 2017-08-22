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Российских туроператоров обучат основам эпидемиологической безопасности

08:51 22.08.2017
Pixabay.com
Pixabay.com

Сотрудников туристических фирм, которые выезжают за рубеж и оценивают гостиничный фонд, обучат основным требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, пишет РИА Новости.

Соответствующие договоренности были достигнуты на совещании с участниками туристического рынка и Ассоциацией туроператоров России, прошедшем в Роспотребнадзоре в минувший понедельник, 21 августа.

Данные меры призваны защитить здоровье российских граждан, выезжающих на отдых за рубеж. Кроме того Ассоциация туроператоров России проработает проект изменений в договоры между турагентстваии и контрагентами в принимающей стране по включению в них условий об обязательном информировании принимающей стороной российских туроператоров о рисках инфекционного и неинфекционного характера.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм признали условия в районе залива Анталья в Турции небезопасными для отдыха. Это было связано с распространением среди отдыхающих вируса Коксаки.

Отмечается, что в ближайшее время в Роспотребнадзоре пройдет аналогичная встреча по вопросам соблюдения прав потребителей на достоверную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране пребывания и противодействии распространения заболеваний с представителями страховых компаний. 

Темы: Борьба с эпидемиями и инфекциями в России, Российские туроператоры, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Роспотребнадзор, Ростуризм
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