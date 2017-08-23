Названы популярные места отдыха россиян в бархатный сезон

Российские туристы предпочитают провести бархатный курортный сезон в Турции, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что Турция является самым продаваемым направлением в крупнейших туристических компаниях. Исключение составляет тольк туроператор «Библио-Глобус», у которого Турция значится всего лишь на третьем месте. Клиенты этого туорператора предпочитают отдыхать в России и на Кипре.

Россия занимает у туроператоров со второго по пятое места. Наибольшей популярностью пользуются Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Евпатория и Алушта. Среди туристических предпочтений россиян также значатся Кипр, Греция, Испания, Тунис, Черногория, Вьетнам, Италия, Таиланд, Болгария.

Туроператоры, которые не занимаются турами в Турцию, отмечают высокий интерес также к Израилю. А на октябрь жители России уже букируют туры в Таиланд и Гоа. При этом турагентства отмечают падение спроса интереса к туровым поезкам на период бархатного сезона.

В рейтинг самых популярных экскурсионных направлений бархатного сезона попали Чехия, Черногория, Греция, Испания и Франция.