]]> ]]>
Главная Туризм Новости

Названы популярные места отдыха россиян в бархатный сезон

14:41 23.08.2017
Pixabay.com
Pixabay.com
Материалы по теме:

Российские туристы предпочитают провести бархатный курортный сезон в Турции, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что Турция является самым продаваемым направлением в крупнейших туристических компаниях. Исключение составляет тольк туроператор «Библио-Глобус», у которого Турция значится всего лишь на третьем месте. Клиенты этого туорператора предпочитают отдыхать в России и на Кипре.

Россия занимает у туроператоров со второго по пятое места. Наибольшей популярностью пользуются Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Евпатория и Алушта. Среди туристических предпочтений россиян также значатся Кипр, Греция, Испания, Тунис, Черногория, Вьетнам, Италия, Таиланд, Болгария.

Туроператоры, которые не занимаются турами в Турцию, отмечают высокий интерес также к Израилю. А на октябрь жители России уже букируют туры в Таиланд и Гоа. При этом турагентства отмечают падение спроса интереса к туровым поезкам на период бархатного сезона.

В рейтинг самых популярных экскурсионных направлений бархатного сезона попали Чехия, Черногория, Греция, Испания и Франция.

Темы: Новости туризма и туристической отрасли, Поиск и выбор туров, Российские туроператоры, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.08.2017, 17:35
Гость: Определение неправильное.

Бархатным сезоном до революции называлась ранняя весна, когда на курортах дамы ходили в бархате (прохладно).
Затем шел ситцевый сезон - лето (жарко).
А ранней осенью начинался шелковый сезон (тепло, но не жарко).
23.08.2017, 16:27
Гость: Гуманитарий

...лежал на пути Магадан, столица Колымского края.
О нашем сервисе. ...вдойка за границей, лучше нашей пятерки. Нет у нас сервису, ну не созданный мы для этого. Может и смогли, но наш законы не позволяют!? Так что робяты, минимум лет двадцать, будем ходить в деревянные туалеты.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.