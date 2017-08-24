Россия не возобновит авиаперелеты в Египет в 2017 году

Авиасообщение между Россией и Египтом не возобновится до конца текущего года, пишут «Известия» со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.

Как пишет издание, сейчас ситуация находится в процессе переговоров. Аэропорты в Хугарде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября.

Отмечается, что единственный город, где наблюдаются позитивные изменения — это Каир. «Каир, по сути, уже готов к приему россиян в плане безопасности. Есть условная договореность об открытии аэропорта в октябре. Однако все зависит от внутриполитической ситуации в Египте», - цитирует газета слова своего источника.

По словам представителей Росавиации, на первом этапе планируется открыть регулярные рейсы только в Каир. Речь об открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока не идет.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате крушения погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Российские спецслужбы квалифицировали произошедшее как теракт.