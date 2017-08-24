В Москве появится первое официальное северокорейское турагентство

В Москве готовится к открытию первое официальное туристическое агентство, специализирующееся на путешествиях в Северную Корею, сообщает РИА Новости.

По мнению президента Союза туристических агентств Сергея Голова, у этого направления есть большие перспективы на российском рынке и агентство совершит настоящий прорыв. «Интерес к стране есть, есть заинтересованность, есть перспективы, очень широкий событийный календарь», - рассказал он.

На текущий момент агентство, получившее название NKOREAN находится в процессе регистрации. Но несмотря на это оно уже принимает первые заявки от российских туристов.

Отмечается, что агентство одобрено правительство КНДР и гарантирует безопасность туристов на территории страны. Компания будет работать при поддержке Ростуризма, Союза туристических агентств и посольства КНДР в России.