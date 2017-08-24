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В Москве появится первое официальное северокорейское турагентство

15:15 24.08.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

В Москве готовится к открытию первое официальное туристическое агентство, специализирующееся на путешествиях в Северную Корею, сообщает РИА Новости.

По мнению президента Союза туристических агентств Сергея Голова, у этого направления есть большие перспективы на российском рынке и агентство совершит настоящий прорыв. «Интерес к стране есть, есть заинтересованность, есть перспективы, очень широкий событийный календарь», - рассказал он.

На текущий момент агентство, получившее название NKOREAN находится в процессе регистрации. Но несмотря на это оно уже принимает первые заявки от российских туристов.

Отмечается, что агентство одобрено правительство КНДР и гарантирует безопасность туристов на территории страны. Компания будет работать при поддержке Ростуризма, Союза туристических агентств и посольства КНДР в России.

Темы: Северная Корея, Безопасность туристов за рубежом, Новости туризма и туристической отрасли, Российские туристы, Российский и зарубежный туристические рынки , Туристические маршруты и направления, Ростуризм
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.08.2017, 21:53
Гость: Безопасность туристов

в Северной Корее обеспечат. Ну если, конечно, Трамп от "шуток" с авианосцами не перейдет к делу ; -)
Вообче-то я думаю, что кишка на это дело у Дональда тонковата, так что ехать можно.
24.08.2017, 19:06
Гость: очень хорошо!

обязательно поеду.....
24.08.2017, 18:55
Гость: Добре, добре!

Давно мечтал.
Все комментарии (7)
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