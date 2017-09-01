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Сход селя в Кабардино-Балкарии заблокировал в горах сотни туристов

20:45 1.09.2017
Фото с сайта megabook.ru
Фото с сайта megabook.ru
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В результате схода мощного селя со склонов ущелья Адыл-Су в Кабардино-Балкарии свыше 500 туристов оказались заблокированными в горах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Наряду с россиянами, в ловушке оказались более 130 туристов из Великобритании, Египта, Индии, Южной Кореи и ряда других стран.

Кроме того, селевыми потоками отрезаны пять населенных пунктов с общим числом жителей около шести тысяч человек. Дождями разрушены три пешеходных моста, размыты участки федеральной трассы Прохладный-Азау.

Ликвидируют последствия схода селевых потоков 365 спасателей. В работах задействовано более 40 единиц техники, в том числе два вертолета «Ми-8».
 

Темы: Россия, Кабардино-Балкария, Происшествия, Иностранные туристы, Российские туристы, Туристические маршруты и направления, МЧС РФ
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