Минтранс разрешит авиапассажирам бесплатно брать 5 кг ручной клади

Межведомственная рабочая группа при Минтрансе подготовила предварительный вариант законопроекта о правилах провоза багажа при авиаперелетах.

Документ должен дать правовое определение понятию «ручная кладь» и определить перечень предметов, которые можно перевозить в самолете бесплатно.

По словам члена группы, сенатора Александра Башкина, планируется разрешить бесплатную перевозку не менее 5 кг ручной клади, а также еще нескольких предметов сверх установленного лимита, сообщают «Известия».

В настоящее время речь идет о дамской сумке, или портфеле, или рюкзаке с вложенными в них вещами, вес и габариты которых установлены перевозчиком, верхней одежде, детском питании, костюме в портпледе, детской коляске или люльке, лекарствах, костылях и складном кресле-коляске. Однако пока непонятно, какое их количество будет разрешено к бесплатному провозу одновременно.

«В правилах эти вещи записаны через запятую, и невозможно понять: мы вправе все вещи, которые указаны в перечне, не взвешивая, взять с собой или только одну из них?» -указывает Башкин.

Разработчики проекта также опасаются, что авиакомпании могут ввести ограничения по размеру портфелей и рюкзаков ниже стандартных параметров, и это сделает поправки нерабочими. Неясна и ситуация с сотовым телефоном: согласно проекту, его можно будет провозить только в ручной клади или в сопутствующих вещах. При этом пассажир вправе лететь вообще без вещей, что позволит перевозчику потребовать плату за мобильник на борту, замечает другой член группы, зампредседателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Также в поправках прописано, что пассажир, забронировавший и оплативший багаж меньшего размера, количества или веса, чем впоследствии было им предъявлено к перевозке, вправе получить разницу от авиакомпании.