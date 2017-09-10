Непал - одно из самых загадочных мест планеты
Это страна древней культуры, дворцов и богов, снежных пиков и пагод, а также единственное в мире индуистское королевство, находящееся на склонах Гималаев, между древнейшими цивилизациями Индии и Китая.
В Непале находится Национальный парк Аннапурны, а гора Аннапурна I (с санскрита переводится как «Богиня Плодородия») является самым опасным восьмитысячником, уровень смертности среди альпинистов на котором составляет более 30 процентов.
В состав массива Аннапурна входит и гора Мачапучаре («Рыбий хвост»). На вершину этой горы еще не ступала нога человека. Ее высота составляет 6998 метров, а местное население почитает Мачапучаре как дом бога Шивы и считает священной.
KM.RU благодарит за организацию поездки «Путешествия с практикой йоги».