]]> ]]>
Главная Туризм Едем за границу

Непал - одно из самых загадочных мест планеты

17:09 10.09.2017 , Алексей Грибков

Непал – страна, где гармонично сочетаются две религии - индуизм и буддизм

Это страна древней культуры, дворцов и богов, снежных пиков и пагод, а также единственное в мире индуистское королевство, находящееся на склонах Гималаев, между древнейшими цивилизациями Индии и Китая.

ФОТОРЕПОРТАЖ

В Непале находится Национальный парк Аннапурны, а гора Аннапурна I (с санскрита переводится как «Богиня Плодородия») является самым опасным восьмитысячником, уровень смертности среди альпинистов на котором составляет более 30 процентов.

ФОТОРЕПОРТАЖ

В состав массива Аннапурна входит и гора Мачапучаре («Рыбий хвост»). На вершину этой горы еще не ступала нога человека. Ее высота составляет 6998 метров, а местное население почитает Мачапучаре как дом бога Шивы и считает священной.

ФОТОРЕПОРТАЖ

KM.RU благодарит за организацию поездки «Путешествия с практикой йоги».

Темы: Непал, Туристические маршруты и направления
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.