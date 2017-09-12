Названы популярные туристические маршруты российских пенсионеров

Болгария названа самым популярным местом отдыха у россиян старше 60 лет, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные экспертов сервиса «Сравни.ру».

Отмечается, что на Болгарию пришлось 10,5 процента всех поездок российских пенсионеров летом текущего года.

На втором месте расположилась Испания, куда съездили отдохнуть 5,5 процентов отечественных пенсионеров. Замыкает тройку самых популярных направлений Израиль с 5 процентами всех зарубежных поездок пожилых жителей России.

Также в список наиболее популярных туристических направлений попали Италия, США, Германия, Таиланд и Греция. Отмечается, что на страны Шенгенского соглашения пришлась половина всех поездок россиян старше 60 лет.

Всего в путешествия ездят 4,45 процента от всех пенсионеров страны.