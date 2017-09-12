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Названы популярные туристические маршруты российских пенсионеров

11:05 12.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Болгария названа самым популярным местом отдыха у россиян старше 60 лет, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные экспертов сервиса «Сравни.ру».

Отмечается, что на Болгарию пришлось 10,5 процента всех поездок российских пенсионеров летом текущего года.

На втором месте расположилась Испания, куда съездили отдохнуть 5,5 процентов отечественных пенсионеров. Замыкает тройку самых популярных направлений Израиль с 5 процентами всех зарубежных поездок пожилых жителей России.

Также в список наиболее популярных туристических направлений попали Италия, США, Германия, Таиланд и Греция. Отмечается, что на страны Шенгенского соглашения пришлась половина всех поездок россиян старше 60 лет.

Всего в путешествия ездят 4,45 процента от всех пенсионеров страны.

Темы: Качество и продолжительность жизни населения в России, Российские туристы, Самостоятельный туризм в России и за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.09.2017, 13:59
Пенсионер.

Очень интересно знать, КАКИЕ пенсионеры и откуда были опрошены. Наверное, всё-таки те, кто пока работает и доходы у кого немаленькие. Основной массе пенсионеров даже поездки по России уже неподъёмные в отношении финансов.
12.09.2017, 13:59
Цитата

Все новости, за исключением цены на хлеб, бессмысленны и неуместны.
Чарлз Лэм
12.09.2017, 13:33
Пенсионер П.

Маршрут ДОМ - ПОЛИКЛИНИКА забыли.
А на свою пенсию за границу могут ездить только пенсионеры-депутаты и бывшие чиновники, которые живут в своем государстве и по своим законам.
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