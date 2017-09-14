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Посетители уничтожили 30% ландшафта столичного парка «Зарядье»

11:56 14.09.2017
«Зарядье». Фото с сайта зарядье-парк.рф
«Зарядье». Фото с сайта зарядье-парк.рф

За три дня с момента открытия парка «Зарядье» в центре Москвы посетители уничтожили около 10 тысяч растений, в том числе занесенных в Красную книгу, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство парка.

Отмечается, что уже в первый день свободного доступа в парк, вандалами были повреждены стеклянный купол и окно медиацентра. По мнению сотрудников парка, это произошло от удара каким-то предметом. Восстановить эти детали довольно сложно, так как они создавались специально под парк.

Кроме того, посетителями парка была повреждена кора деревьев и вытоптана почва на участке северного ландшафта, где пострадало 30% зеленого покрова. Сотрудники парка отмечают, что посетители выкапывают, срывают и уносят с собой на память ценные растения, некотоыре из которых занесены в Красную книгу. При этом камеры видеонаблюдений не зафиксировали моменты нарушений.

В связи с этим руководство парка приняло решение изменить режим работы. Так, вход на территорию, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами. По понедельникам парк будет начинать работать с 14.00, в остальные дни — с 10.00 до 22.00.

С 18 сентября в парке начнутся восстановительные работы. «Ландшафт парка — его основа, без которой «Зарядье» не сможет существовать. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк», - отмечает руководство парка.

Ландшафтный парк «Зарядье» открылся в День города на месте снесенной гостиницы «Россия». В нем организованы четыре ландшафтные зоны России: тундра, степь, лес и болото. В разных частях парка создан искусственный микроклимат, с регуляцией температуры, управлением ветром и имитацией естественного света.

Строительство парка длилось 2,5 года и составило 14 миллиардов рублей.

Темы: Москва, Зоны отдыха и досуг в черте города, Отдых с детьми
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Комментарии читателей
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14.09.2017, 18:44
Пантелеева Валентина Борисовна

Я думаю, что - просто вредительство - кому то надо. А может те же украинцы, которые у нас живут. Я не думаю. что это москвичи.Народ-то зловредный и завистливый. эти укры. Вообщем надо искать кому это надо. Москвичам - явно нет
14.09.2017, 18:16
Деньги в землю закопали...

Кому пришло в голову создавать пустырь в самом центре города с нелепыми постройками из стекла и бетона?! Всё это никак не вписывается в архитектурный ансамбль данной местности. Не парк, а инсталляция, впрочем, мы и живём в эпоху инсталляторов, а не творцов. Каков замысел, таковы и последствия.
14.09.2017, 17:06
Споки

...коренной москвич устал... от "новообразований"
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