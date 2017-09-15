Минкультуры РФ выделит на развитие внутреннего туризма 5 млрд рублей

Министерство культуры России разработало проект постановления, согласно которому на развитие внутреннего туризма планируется выделить 5 млрд. рублей до 2022 года, пишут «Известия».

Согласно документу, планируется возмещать часть документально подтвержденных затрат туроператоров в рамках договора о реализации турпродукта. В ведомстве считают, что данная мера обеспечит рост внутренних и въездных туристических потоков на пилотных приоритетных субсидируемых маршрутах и будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в целом.

В Ростуризме считают, что субсидирование туроператоров приведет к снижению цен на путевки, а также поможет расширить географию путешествий внутри страны. Так, цены на бюджетные поездки снизятся на 10 процентов. Сами субсидии рассчитаны на 500 тысяч человек, по 2 тысячи на каждого туриста.

Отмечается, что сейчас проект находится на согласовании в Минфине, Минэкономразвития документ уже согласовал.