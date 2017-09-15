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Минкультуры РФ выделит на развитие внутреннего туризма 5 млрд рублей

12:46 15.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство культуры России разработало проект постановления, согласно которому на развитие внутреннего туризма планируется выделить 5 млрд. рублей до 2022 года, пишут «Известия».

Согласно документу, планируется возмещать часть документально подтвержденных затрат туроператоров в рамках договора о реализации турпродукта. В ведомстве считают, что данная мера обеспечит рост внутренних и въездных туристических потоков на пилотных приоритетных субсидируемых маршрутах и будет способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в целом.

В Ростуризме считают, что субсидирование туроператоров приведет к снижению цен на путевки, а также поможет расширить географию путешествий внутри страны. Так, цены на бюджетные поездки снизятся на 10 процентов. Сами субсидии рассчитаны на 500 тысяч человек, по 2 тысячи на каждого туриста.

Отмечается, что сейчас проект находится на согласовании в Минфине, Минэкономразвития документ уже согласовал.

Темы: Туристический бизнес, Министерство культуры РФ, Ростуризм
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Комментарии читателей
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15.09.2017, 14:48
Гость: Старый хрен

А что или кто такоё турпродукт, который минкульт собирается реализовывать по 2 тыщи рэ за штуку? Тут мудрёж не для среднего ума. Посудите сами, турпродукт отдыхает недели 3. С него ежедневно намерены сдирать по 100 рэ в день, т.е. 2100 рэ за весь отдых. Кто может отдыхать, не обеднеет, а прочим отдых не к чему. Но если с турпродукта деньги только взимают, а не дают ему, то кто же получает те самые 2 тыщи, выделяемые на него минкультом? Рядовой сотрудник ОБХСС разобрался бы с этим вопросом за 5 минут. Но нынешние же правоохранители не жалкие совки, они умеют правильно думать... С одной стороны, деньги вроде дали, а с другой, хренушки.
Тут на днях или раньше случайно громыхнуло, что какому-то Серебренникову из "Гоголь-центра" выделен миллиард "рябчиков". Нет, это не крупный учёный, разработавшие вечный двигатель, или фармацевт, нашедший, наконец, панацею, и не крестьянин, обещавший завалить России первоклассным зерном, а не кормовым (для скота), как сейчас. Это чистой воды потребитель, косящий под творца, блестяще демонстрирующего со сцены неприглядные части тела, чего не понимают отсталые ретрограды. А сколько таких серебренников по стране? И для них никаких денег не жалко, хотя доходы от их "представлений" немалые, и есть алчущие поглазеть и платить за подгляд большие деньжищи. Тогда зачем вообще выделяют средства непонятно кому и на что? Да нашей реформаторской братве дай хоть бюджет США, так они и его вмиг распотрошат, а потом брякнут: денег нет, но вы держитесь.
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