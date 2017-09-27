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Составлен рейтинг самых гостеприимных городов России

11:21 27.09.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Казань названа самым гостеприимным городом России, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Booking.com.

Один из крупнейших сервисов по бронированию отелей проанализировал рекомендации пользователей, оставленных на ее сайте. Пользователи ресурса отмечали, что Казань привлекает своей уникальной архитектурой, транспортной доступностью, самобытной кухней и радушием жителей.

На втором месте этого рейтинга оказалась Москва, куда туристы едут из-за насыщеной культурной жизни, исторического наследия и городской инфраструктуры. Замыкает тройку Санкт-Петербург.

Топ самых гостеприимных городов России также попали Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород.

Издание отмечает, что Казань традиционно входит в разнообразные топы туристических предпочтений. Так летом 2017 года она оказалась в десятке самых популярных городов у иностранцев и российских отдыхающих.

Темы: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Рейтинги, Туристические маршруты и направления, Туристический бизнес
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Комментарии читателей
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27.09.2017, 15:03
Гость: Членину Колобродовичу

А что так напрягся? Приходилось там отдыхать по путёвке?
27.09.2017, 13:38
Гость: Русский

..)))))))))))))), не говори.
27.09.2017, 13:12
Гость: Chenin Коломбардович

Отлегло !
А я уже думал, что - Воркута, Якутск, Магадан и далее по списку ...
Все комментарии (4)
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