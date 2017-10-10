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Минтранс конкретизировал понятие ручная кладь при авиаперевозках

12:15 10.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Минтрас определил нормы бесплатного провоза багажа и утвердил широкий перечень вещей для провоза в ручной клади для «безбагажных» авиатарифов, сообщает РИА Новости.

В конце сентября вступил в силу закон, разрешающий российским авиакомпаниям официальную продажу невозвратных билетов без включенной нормы бесплатного багажа. Теперь же ведомство внесло соответствующие изменения в правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа.

Теперь авиакомпании смогут продавать такие виды билетов: невозвратный без нормы бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа, возвратный с багажом. При этом норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком, но не может быть менее, чем 10 кг на пассажира.

По любому из этих тарифов у пассажира осталось право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы. Минимальный вес ручной клади - не более 5 кг на пассажира, но эта норма может быть увеличена перевозчиком в качестве конкурентного преимущества.

Сверх нормы ручной клади пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание, детские коляски, букет цветов, костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски. В действующий перечень ручной клади добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах «дьюти-фри». Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком.

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включены в отдельную категорию в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Документ также отменяет маркировку ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. В этом случае пассажиры могут взвесить вещи непосредственно перед выходом на посадку. Также предусмотрено изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе.

В Минтрансе считают, что данные изменения значительно расширят тарифную сетку авиакомпаний, повысят авиационную мобильность населения и позволят нормативно регулировать спорные ситуации, связанные с перевозкой пассажирами багажа.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании, Бюджетные авиакомпании, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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10.10.2017, 18:43
Гость: Это простите как?

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС ручной клади - не более 5 кг на пассажира,
типа меньше нельзя?
10.10.2017, 18:28
Гость: а

я только это "Минимальный вес ручной клади - не более 5 кг на пассажира, но эта норма может быть увеличена перевозчиком .......". Может максимальный вес ручной клади - не более 5 Кг на пассажира.....
10.10.2017, 17:33
Гость: ....

Честно? Я ничего не поняла....
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