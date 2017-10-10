Минтранс конкретизировал понятие ручная кладь при авиаперевозках

Минтрас определил нормы бесплатного провоза багажа и утвердил широкий перечень вещей для провоза в ручной клади для «безбагажных» авиатарифов, сообщает РИА Новости.

В конце сентября вступил в силу закон, разрешающий российским авиакомпаниям официальную продажу невозвратных билетов без включенной нормы бесплатного багажа. Теперь же ведомство внесло соответствующие изменения в правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа.

Теперь авиакомпании смогут продавать такие виды билетов: невозвратный без нормы бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа, возвратный с багажом. При этом норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком, но не может быть менее, чем 10 кг на пассажира.

По любому из этих тарифов у пассажира осталось право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы. Минимальный вес ручной клади - не более 5 кг на пассажира, но эта норма может быть увеличена перевозчиком в качестве конкурентного преимущества.

Сверх нормы ручной клади пассажиры могут перевозить дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхнюю одежду, детское питание, детские коляски, букет цветов, костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски. В действующий перечень ручной клади добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах «дьюти-фри». Вес и габариты рюкзаков устанавливаются перевозчиком.

Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включены в отдельную категорию в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак.

Документ также отменяет маркировку ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. В этом случае пассажиры могут взвесить вещи непосредственно перед выходом на посадку. Также предусмотрено изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе.

В Минтрансе считают, что данные изменения значительно расширят тарифную сетку авиакомпаний, повысят авиационную мобильность населения и позволят нормативно регулировать спорные ситуации, связанные с перевозкой пассажирами багажа.