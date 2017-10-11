Этой выставкой Музей русского импрессионизма обращается к своей миссии - говорить именно о русских импрессионистах

С 13 октября по 17 января Музей русского импрессионизма представит ретроспективу произведений самобытного русского художника-импрессиониста первой половины XX века Михаила Федоровича Шемякина «Михаил Шемякин. Совсем другой художник».

В состав экспозиции известного мастера войдет более пятидесяти работ из музеев России, ближнего зарубежья и московских частных коллекций. Среди них Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, художественные музеи Астрахани, Пензы, Тулы, Рязани и многие другие. Некоторые произведения будут экспонироваться впервые.

Этой выставкой Музей русского импрессионизма обращается к своей миссии - говорить именно о русских импрессионистах. Речь пойдет о мастере, которого Коровин сравнивал с Рафаэлем, а Маяковский признал как «реалиста-импрессиониста-кубиста» - о Михаиле Шемякине. Нет, не о нашем современнике, а о «совсем другом художнике».

Михаил Шемякин учился у Валентина Серова и Константина Коровина в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. От наставников молодой художник перенял любовь к жанру портрета и смелую импрессионистическую манеру письма.

Мастерство рисовальщика Шемякин отточил в Мюнхене, в студии Антона Ажбе. Один из последних рисунков «Монах», сделанных художником в школе Ажбе, будет представлен на выставке. Эту работу заметил и оценил Федор Шаляпин, однажды зашедший в гости в квартиру Ивана Гржимали.

Сын художника вспоминал: «Подойдя к рисунку, не оборачиваясь, он молча смотрел на него. Потом оглянулся, и гости увидели двух «Монахов»: одного на рисунке, а другого великолепно, как только он мог это сделать, «сыграл» Шаляпин. Раздались дружные аплодисменты. «Здорово!» – сказал Шаляпин и пожал руку моему отцу».

В 1901 году художник женился на своей сокурснице Людмиле Гржимали, дочери известного в Москве чешского скрипача Ивана Войтеховича Гржимали. Долгие годы Михаил Шемякин жил в квартире тестя, располагавшейся прямо в правом крыле Московской консерватории. В гостиной мастер не раз писал своих родственников-музыкантов и их друзей, часто бывавших в гостеприимной семье.

Михаила Шемякина называли «летописцем музыкальной Москвы» первой половины ХХ века, а потому портретам музыкантов отведено центральное место на выставке. Посетителей ждет встреча с чередой образов великих исполнителей, среди которых тесть художника Иван Гржимали, композитор Александр Гедике, скрипач Франтишек Ондржичек, виолончелистка Хана Любошиц, певица, солистка Большого театра Надежда Салина.