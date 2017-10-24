Отдых с детьми осенью: ищем самые привлекательные направления

Приближаются осенние школьные каникулы, а значит, есть прекрасная возможность отправиться в путешествие всей семьей

Отдых у моря или экскурсионная программа – любое из этих направлений подарит приятные эмоции и детям, и взрослым.

Разнообразие предложений позволяет выбрать интересные и недорогие варианты, которые не нанесут большого удара по семейному бюджету. 5 выгодных предложений для отдыха с детьми на осенних каникулах представляет международный туристический метапоиск momondo.

Южный Гоа, Индия

Для пляжного отдыха в конце октября – начале ноября отлично подойдет индийский штат Гоа. В это время года устанавливается сухая и теплая, но не слишком жаркая, погода.

Для семейного отдыха лучше выбрать южную часть штата: здесь более спокойно, нет громких молодежных вечеринок, города более чистые и благоустроенные. К тому же именно на юге Гоа раскинулись лучшие пляжи с золотистым мелким песком, из которого ребенок с удовольствием будет строить замки. Почти каждый отель южного Гоа оборудован детскими площадкой и бассейном.

Кроме купания в океане заняться на побережье Индии можно много чем. Например, покататься на слоне или посмотреть на других экзотических животных в заповеднике Бандла. Конечно, стоит отдать должное местным фруктам: только видов манго в Индии более ста. А какие из его плодов получаются свежевыжатые соки!

Стоимость перелета из Москвы в Гоа и обратно в период осенних каникул (28.10 – 05.11) – от 22,5 тыс. руб. на человека.

Стоимость проживания за одну ночь в трехместном номере отеля 3* – от 3,1 тыс. руб.

Дубай, ОАЭ

Середина осени – подходящее время, чтобы посетить популярный туристический город Арабских Эмиратов. Летний зной к концу октября спадает, и можно вдоволь наслаждаться отдыхом на пляже и осмотром современных достопримечательностей. Первым делом стоит подняться на смотровую площадку Бурдж-Халифа – самого высокого небоскреба в мире. С нее открывается панорамный вид на «город будущего», застроенный впечатляющими высотными зданиями.

Также рекомендуем отправиться в Дубай Молл – крупнейший торгово-развлекательный центр на планете. Здесь нашлось место огромному океанариуму, в котором представлены 33 000 морских обитателей. Тут же находится большой парк развлечений с аттракционами и детский развлекательный центр. Покататься с горок и повеселиться можно также в двух аквапарках Дубая, рассчитанных как раз на семейный отдых.

Стоимость перелета из Москвы в Дубай и обратно в период осенних каникул (29.10 – 05.11) – от 22,3 тыс. руб. на человека.

Стоимость проживания за одну ночь в трехместном номере отеля 3* – от 3,4 тыс. руб.

Минск, Беларусь

Бюджетный вариант отдыха с детьми на осенних каникулах – поездка в Беларусь. Для путешествия не понадобится ни виза, ни загранпаспорт, а посмотреть в соседнем государстве есть что.

В самом Минске стоит увидеть Костел святого Симеона начала XX века, побывать в музее истории Великой Отечественной войны, прогуляться по старинному кварталу Троицкое предместье на берегу Свислочи.

Изучив достопримечательности города, можно отправляться навстречу старинным белорусским замкам. Один из них – Мирский – расположен в 100 км от столицы. Детям будет особенно интересно изучить его многочисленные башенки и коридоры, пропитанные духом Средневековья. Еще одно архитектурное сокровище Беларуси – музей-заповедник Несвиж (120 км от Минска). Здесь разместились Несвижский замок, костел, ратуша, старинные ворота и комплекс бывшего монастыря. Посещение заповедника – прекрасная возможность прикоснуться к истории.

Стоимость перелета из Москвы в Минск и обратно в период осенних каникул (29.10 – 05.11) – от 4,0 тыс. руб. на человека.

Стоимость проживания за одну ночь в трехместном номере отеля 3* – от 3,6 тыс. руб.

Мюнхен, Германия

Путешествие в столицу Баварии – хороший выбор для экскурсионного отдыха в Европе. Улицы исторического центра знакомят с лучшими образцами готической и романской архитектуры Германии. Основные достопримечательности расположены на главной площади города – Мариенплац. Здесь находятся Старая и Новая Ратуши и множество церквей. Самые знаменитые – Собор Пресвятой Девы Марии (Фрауэнкирхе), Церковь Святого Петра (Петерскирхе) и Церковь Святого Иоанна (Азамкирхе).

Мюнхен – это также и город музеев. Детям точно понравится Музей естественных наук и техники – крупнейший в мире. Здесь собрано 28 000 экспонатов: парусные корабли, подводные лодки, самолеты, космические аппараты и даже атомный реактор. Экспозиция интерактивная: на одном этаже стеклодувы выдувают стекло, на другом – работает линия по изготовлению кирпичей и т.д. Дети будут в восторге!

Стоимость перелета из Москвы в Мюнхен и обратно в период осенних каникул (29.10 – 05.11) – от 12,2 тыс. руб. на человека.

Стоимость проживания за одну ночь в трехместном номере отеля 3* – от 3,4 тыс. руб.

Калининград, Россия

Если поехать в Германию не получается, есть отечественная альтернатива – Калининград, он же Кёнигсберг. Этот город тоже может похвастаться образцами немецкой архитектуры, самый известный из которых – Кафедральный собор на острове Канта. Из старых немецких построек сохранились также Королевские, Фридландские и Фридрихсбургские ворота, Кирха Святого Семейства и несколько частных особняков.

Но Калининград интересен не только архитектурным наследием: увлекательно провести время всей семьей можно и в местных музеях. Например, в Музее мирового океана представлены такие необычные экспонаты, как подводная лодка, научно-исследовательское и рыболовное суда, судно космической связи и гидросамолет. И это не говоря о впечатляющей коллекции морских обитателей. В Музее янтаря можно увидеть разнообразные изделия из него, а съездив в поселок Янтарный под Калининградом – даже посетить завод по обработке «солнечного камня».

Стоимость перелета из Москвы в Калининград и обратно в период осенних каникул (29.10 – 05.11) – от 6,4 тыс. руб. на человека.

Стоимость проживания за одну ночь в трехместном номере отеля 3* – от 1,2 тыс. руб.