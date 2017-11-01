Фестиваль «Золотая Черепаха» представляет специальную программу в дни школьных каникул

XI Международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха» реализуется при стратегической поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. С 28 октября по 5 ноября на фестивале пройдут дни занимательной науки для детей и подростков от 6 до 14 лет

Фестиваль «Золотая Черепаха» – крупнейший культурный эколого-просветительский проект и первый в мире интерактивный фестиваль дикой природы. В дни школьных каникул на «Золотой Черепахе» пройдет специальная научно-популярная программа для школьников.

Со 2 по 5 ноября на Фестивале пройдут детские научные практикумы «Заповедного Посольства» от парка «Зарядье». На занятиях дети создадут аналог настоящего вулкана и посмотрят на его извержение, узнают, что кроется за тайной ДНК, почему светится медуза и какая «волшебная сила» заставляет светиться морских обитателей.

На встрече с шеф-редактором журнала «GEOлёнок» юные натуралисты узнают, как создается журнал и как стать его автором. А на эко-игре «История бумаги» – как сбор макулатуры помогает беречь планету и почему с бумагой нужно обходиться аккуратно. В игровой форме детям расскажут о влиянии человека на окружающий мир.

Для родителей «Золотая Черепаха» приготовила серию лекций профессиональных детских психологов о важности развития эмоционального интеллекта школьников, об эмпатии и приемах развития внимания у детей.

4 ноября ведущая информационной программы «Вести» на телеканале «Россия», лауреат премии «ТЭФИ» Мария Ситтель на творческой встрече с молодыми родителями поделится своим опытом, как научить ребенка любить и беречь природу.

Натуралист и популяризатор науки, автор и ведущая программы «Все как у зверей» Евгения Тимонова расскажет о том, что общего у людей и животных. Лекция будет особенно интересна молодежи и подросткам, увлеченным путешествиями и фотографией, начинающим travel-блоггерам.

Постоянная программа Фестиваля включает VR-кинотеатры, в которых можно изучить заповедные жемчужины России в формате видео 360 градусов и отправиться в виртуальное сафари по Кении с Николаем Дроздовым. А также крупнейшую международную выставку природной фотографии – экспозицию лауреатов Международного конкурса The Golden Turtle 2017.

На площадке Фестиваля самые красивые снимки дикой природы оживают – истории создания фотографий и удивительные факты из жизни животных доступны в интерактивном аудиоквесте #откройглаза. Мария Ситтель, Тутта Ларсен, Евгения Тимонова и Михаил Ширвиндт записали увлекательные аудиоистории о животных, изображенных на экспонатах выставки, об их повадках и среде обитания. Аудиодорожки содержат ключи и подсказки. Внимательные участники квеста смогут выиграть семейный отдых в премиальном отеле на острове Крит.

Фестиваль проходит с 14 октября по 5 ноября в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне и с 10 по 19 ноября - в пространстве ArtPlay SPb в Санкт-Петербурге.

Подробная информация о программе Фестиваля «Золотая Черепаха» – на официальном сайте мероприятия.

Справка:

Фестиваль искусств «Золотая Черепаха» – крупнейший культурный эколого-просветительский проект в мире, одна из самых масштабных фотовыставок, посвященных дикой природе. «Золотая Черепаха» дает возможность фотографам, художникам и дизайнерам поделиться своими лучшими произведениями с общественностью, тем самым пропагандируя бережное отношение к окружающему миру.

Фестиваль объединяет в себе различные направления творческой деятельности, посвященные охране окружающей природы и сохранению редких и исчезающих видов животных. «Золотая Черепаха» – единственное в России официальное событие, проводимое в рамках десятилетия сохранения биоразнообразия, объявленного Организацией Объединенных Наций. Более 130 стран-участниц, более 10 000 авторов, более 100 000 работ и более 5 000 000 посетителей по всему миру – таков масштаб «Золотой Черепахи». За 10 лет своего существования фестиваль стал крупнейшей в мире по количеству стран-участниц и одной из самых посещаемых экспозиций в России.

Фестиваль «Золотая Черепаха» 2017 – официальное событие Года экологии в России.