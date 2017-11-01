Музей Востока в Москве знакомит с великими открытиями китайского народа

С 13 октября по 5 ноября в Государственном музее Востока проходит выставка «Секреты Поднебесной». Выставочный проект представит около 100 экспонатов, иллюстрирующих великие открытия китайского народа

Государственный музей Востока © KM.RU, Евгений Бывшук

Многими выдающимися достижениями современное человечество обязано Китаю, или «Поднебесной», как поэтично называли свою родину сами китайцы. Великая цивилизация внесла неоценимый вклад в мировую культуру и подарила миру большое количество изобретений, которыми мы пользуемся по сей день. Выставка «Секреты Поднебесной» расскажет об истории происхождения самых известных из них.

Например, прибор, указывающий стороны света, был создан более двух тысяч лет назад в Китае. Попав в Европу в XII в., магнитный компас подготовил эпоху Великих Географических открытий. Посетители выставки смогут изучить устройство компаса, который изначально представлял собой механизм в виде колесницы, на которой стояла фигурка человека, ориентированная на юг.

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Технология изготовления бумаги была открыта в 105 году н.э. придворным Цай Лунем, который использовал в качестве сырья разваренные измельченные волокна древесной коры. Уже позже, для повышения прочности бумаги, начали добавлять крахмал, клей, естественные красители.

В VI—VIII вв. производство бумаги осуществлялось в Средней Азии, Корее, Японии и только в XI—XII вв. бумага появилась в Европе, заложив основу для изобретения книгопечатания.

На выставке можно будет увидеть вышитые панно и одежду из шелка, открытие которого древние предания приписывают супруге мифического императора Хуан-ди (III тыс. до н.э.). Это изобретение не только подарило миру удивительно красивую ткань, но привело к появлению Великого Шелкового Пути, обеспечившего развитие торговых и культурных связей Китая с цивилизациями Ближнего Востока и Средиземноморья.

Фоторепортаж

Древнейшее изобретение, модель которого можно будет увидеть в экспозиции – сейсмограф. Этот прибор представляет собой сосуд, украшенный фигурами драконов и лягушек с разинутыми ртами. На выставке будет рассказано, как с помощью такого прибора можно было определить направление землетрясения.

Фоторепортаж

Если с магнитным компасом, порохом и шелком европейцы познакомились довольно скоро, то секрет изготовления фарфора оставался для них тайной более десяти веков.

Китайский фарфор, который славится во всем мире непревзойденным качеством и совершенством художественного исполнения, был изобретен в VII в. В то время как в Европе первые удачные опыты по получению фарфора были проведены лишь в начале XVIII века.

Фоторепортаж

Человечество обязано китайскому народу еще многими изобретениями. Выставка «Секреты Поднебесной» дает представление только о самых известных открытиях, с которыми мы постоянно сталкиваемся в повседневной жизни – заваривая чай в фарфоровом чайнике, расплачиваясь за покупку бумажной банкнотой, надевая шелковую блузку или читая печатную книгу.

Адрес музея: Москва, Никитский бульвар, д.12А

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: © KM.RU, Евгений Бывшук