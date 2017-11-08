Названы самые привлекательные города для туристов в 2017 году

Гонконг назван самым привлекательным городом для туристов в 2017 году, сообщается в отчете исследовательской компании Euromonitor International.

По данным компании, за уходящий год Гонконг принял 25,7 миллиона туристов. Вторую строчку рейтинга занял Бангкок, который посетили 23,3 миллиона туристов. Замыкает тройку самых популярных туристических городов мира Лондон.

Российская столица расположилась на 49-м месте рейтинга. Согласно исследовательским данным ее посетили всего 4,6 миллиона туристов. По прогнозам аналитиков, в 2020 году Москву посетят 5 миллионов туристов, а в 2025 — 6,7 миллиона.

В рейтинг также попал и Санкт-Петербург, который занял 73-ю строчку с 2,9 миллионами посетителей.

В десятку самых привлекательных для туристов городов попали Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.