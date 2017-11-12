Жертвами кораблекрушения в Индии стали 13 человек

По меньше мере 13 человек погибли в Индии при опрокидывании туристического катера. Еще 10 человек пропали без вести.

Инцидент произошел на юго-востоке страны, в штате Андхра-Прадеш. Катер плыл по реке Кришна и опрокинулся неподалеку от населенного пункта Виджаявада. Предполагается, что он попал в водоворот, сообщает издание New Indian Express.

Согласно предварительным данным, на катере находилось около 40 человек, хотя он рассчитан на вдвое меньшее количество людей. Работающим на месте происшествия спасателям удалось достать из воды 15 пассажиров. Поиски остальных продолжаются.

