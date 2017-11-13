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Россиянам упростили выдачу виз в Северную Корею

21:40 13.11.2017
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Северокорейские власти изменили порядок выдачи виз туристам из России. Срок рассмотрения заявок сократился в 10 раз и отныне будет составлять не более двух дней.

У россиян есть возможность забронировать свыше десяти различных туров в КНДР – горнолыжных, новогодних, экскурсионных и других. Продолжительность поездки составит от пяти до 15 дней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на туркомпанию NKorean.

В частности, в ходе новогоднего тура гости страны смогут посетить все основные достопримечательности северокорейской столицы, посмотреть праздничный салют на площади Ким Ир Сена, а также совершить поездку в горы Мехян.

В турфирме также отметили, что за девять месяцев текущего года количество россиян, посетивших КНДР, выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 

Темы: Россия, Северная Корея, Российские туристы, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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13.11.2017, 23:13
Гость: Праально!

Зачем нам Египет с его ценами и комфортом?
Чешите в Корею! Типа, ближе и дешевле!
13.11.2017, 22:34
Гость: ВВВ

Хочу в Корею Северную - там наверно тепло! Цены, цены-то на туры скажите...
13.11.2017, 22:16
Гость: demos

И тут льготы для "отпускников" из"Вагнера".)
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