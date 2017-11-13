Россиянам упростили выдачу виз в Северную Корею

Северокорейские власти изменили порядок выдачи виз туристам из России. Срок рассмотрения заявок сократился в 10 раз и отныне будет составлять не более двух дней.

У россиян есть возможность забронировать свыше десяти различных туров в КНДР – горнолыжных, новогодних, экскурсионных и других. Продолжительность поездки составит от пяти до 15 дней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на туркомпанию NKorean.

В частности, в ходе новогоднего тура гости страны смогут посетить все основные достопримечательности северокорейской столицы, посмотреть праздничный салют на площади Ким Ир Сена, а также совершить поездку в горы Мехян.

В турфирме также отметили, что за девять месяцев текущего года количество россиян, посетивших КНДР, выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

