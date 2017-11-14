В Санкт-Петербурге появятся гостиницы на воде, сообщает телеканал «78».

Проект перых трех таких гостиниц уже согласован с городскими властями. Планируется, что они будут открыты уже в мае 2018 года.

Гостиницы будут расположены в акватории Невы и Малой Невки. Создание и открытие новых гостиниц приурочено к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Помимо отелей на воде в Северной столице в ближайшие месяцы откроются новые хостелы, трехзвездные гостиницы и авто-кемпинги.

Ожидается, что по итогам 2017 года туристический поток в Питере должен превысить 7 млн человек, что на 10% больше, чем в 2016 году и в два раза больше, чем в 2005 году. Цель городских властей — довести турпоток до 8 млн человек. На данный момент мультипликативный эффект от туризма в городе составляет около 250 млрд рублей.