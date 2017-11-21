Дед Мороз ждет гостей в московской усадьбе
Дата 18 ноября выбрана потому, что по легенде в этот день вступает в свои права настоящая зима в Великом Устюге - официальной резиденции российского Деда Мороза с 1999 года.
На Изумрудной площади усадьбы в Кузьминках прошли интерактивные игры, а на главной сцене - сказочное представление. В нем приняли участие Снегурочка, Жар-птица, Садко, Кощей Бессмертный, Баба-Яга, Царевна-Лебедь и многие другие.
И, конечно же, какое празднование Дня рождения без именинного торта!
Для посетителей усадьбы Дед Мороз подготовил волшебный чудо-шар, в котором каждый смог загадать желание.
Всего в празднике приняли участие около 8 тысяч человек.
Усадьба Деда Мороза в Москве ждет гостей круглый год. Здесь вы можете посетить Терем Деда Мороза и Терем Снегурочки, оставить письмо или подарок на почте Деда Мороза, прогуляться по сказочному лесу, поводить хороводы вокруг главной ёлки, побывать на новогоднем представлении в Тереме Творчества или покататься на коньках.
Как добраться:
Адрес московской усадьбы: Волгоградский проспект, владение 168Д
Проезд: метро «Кузьминки», первый вагон из центра, в подземном переходе — направо, из перехода — по лестнице налево. Автобус № 169, 169к «Госпиталь ветеранов войн №2» (конечная);
метро «Выхино», первый вагон из центра, в подземном переходе — направо, Автобус № 209 или маршрутное такси № 209 до конечной остановки «138-й квартал Выхино».
Фото: © KM.RU, Татьяна Бывшук
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