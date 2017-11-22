Власти Кубани приняли закон о сборе с туристов

В Краснодарском крае принят закон о курортном сборе. В первый год эксперимента его размер составит 10 рублей в сутки.

Сбор будет взиматься с отдыхающих в Анапе, Геленджике, Сочи и Горячем Ключе, а также в поселениях Туапсинского района – Дубское, Небугское, Новомихайловское и Шепсинское, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра курортов региона Христофора Константиниди.

Налог будут платить совершеннолетние граждане, проживающие в объекте размещение более суток. От уплаты сбора освободят лиц, имеющих льготы в соответствии с федеральным законодательством, и жителей края.

Полученные средства будут оставаться в бюджете того муниципалитета, где осуществлялся сбор. Информация об их расходовании будет публиковаться на сайте министерства курортов.

Ранее сообщалось, что закон о курортном сборе принят властями Крыма. Размер налога на полуострове также составит 10 рублей в сутки.

