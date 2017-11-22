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Власти Кубани приняли закон о сборе с туристов

18:45 22.11.2017
Фото с сайта anapa-kurort.ru
Фото с сайта anapa-kurort.ru
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В Краснодарском крае принят закон о курортном сборе. В первый год эксперимента его размер составит 10 рублей в сутки.

Сбор будет взиматься с отдыхающих в Анапе, Геленджике, Сочи и Горячем Ключе, а также в поселениях Туапсинского района – Дубское, Небугское, Новомихайловское и Шепсинское, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра курортов региона Христофора Константиниди.

Налог будут платить совершеннолетние граждане, проживающие в объекте размещение более суток. От уплаты сбора освободят лиц, имеющих льготы в соответствии с федеральным законодательством, и жителей края.

Полученные средства будут оставаться в бюджете того муниципалитета, где осуществлялся сбор. Информация об их расходовании будет публиковаться на сайте министерства курортов.

Ранее сообщалось, что закон о курортном сборе принят властями Крыма. Размер налога на полуострове также составит 10 рублей в сутки.
 

Темы: Россия, Краснодарский край, Налогообложение в России, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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22.11.2017, 21:56
Гость: Контрразведчик

Кубанцы, к вам больше никто ездить не будет, сами ешьте ваши сборы.)))
22.11.2017, 21:29
Гость: Алекс Дорф

Пора вводить сбор с депутатов. Хоть какая то польза будет от животных забравшихся в наш огород.
22.11.2017, 20:06
Гость: Хотели как лучше, а получилось как всегда

Сам сбор "сбора" тогда кто будет оплачивать.
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